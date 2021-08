Italhockey, Europei in Portogallo: convocati quattro giovinazzesi

Sono quattro, divisi fra le selezioni, i giovinazzesi convocati per glidi Parades, in Portogallo, che si svolgeranno nella cittadina portoghese dal 7 all'11 settembre. Si tratta di, nell'under 17 di Giudice, e dinell'under 19 di Bertolucci.«Sono- si legge sulla paginadell'- che vestiranno la maglia azzurra agli Europei in Portogallo rappresentando una Giovinazzo hockeystica che mancava da tempo nelle fila delle Nazionali giovanili». L'ultimo giovinazzese ad indossare la maglia azzurra fu, ex capitano dell'Amatori Wasken Lodi passato al Forte dei Marmi. Poi, il nulla. Sino al poker biancoverde a pochi giorni alla partenza, prevista per il 4 settembre.Le convocazioni die diripaga il grande lavoro svolto quest'anno: «A noi - è scritto ancora - la soddisfazione di vedere i propri ragazzi indossare quella maglia che per molti è un sogno che si avvera, ma soprattutto, il lavoro fatto sui giovani, l'incessante desiderio di puntare su di loro e l'ottimo lavoro fatto in pista da mistercontinua a dare frutti in questo 2021 ricco di soddisfazioni».In Portogallo ci saranno anche altri tre giovinazzesi: il responsabile delle squadre Nazionali, il fisioterapistae il meccanico. «Ringraziamo mister Camporeale per il lavoro fatto. A tutti vanno i nostri auguri con la speranza di poter portare in alto».