Giro d'Italia 2020, sabato la presentazione della tappa di Giovinazzo

Entra sempre più nel vivo l'organizzazione della tappa delprevista per domenica 17 maggio e che porterà la carovana rosa da Giovinazzo a Vieste.Sabato prossimo, 22 febbraio, alle ore 10.30, l'Auditorium "don Tonino Bello" della Parrocchia Immacolata ospiterà la conferenza stampa di presentazione di una giornata storica per la città in chiave sportiva. Gli ospiti d'onore saranno, Campione Olimpico nel 2004 ad Atene, e due volte iridato nel ciclismo su strada, eCampione del Mondo di ciclocross nel 1979 e nel 1986.Presenti alla conferenza le autorità civili e militari. A fare da padrone di casa ci sarà il primo cittadinoPossibile, ma non ancora confermata, la presenza diprimo cittadino della cittadina garganica con cui Giovinazzo ha avviato negli ultimi mesi una intensa attività in chiave turistica, eil loro omologo di Brindisi, città sede d'arrivo della tappa del 16 maggio che partirà da Castrovillari.