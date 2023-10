Giovinazzo C5, finisce in Calabria l’avventura in Coppa Divisione

Termina in Calabria, sul rettangolo di gioco del Casali del Manco, l'avventura in Coppa Divisione degli under 23 delallenati da mister, sempre in vantaggio, dapprima con(1-0) e poi con(2-1).Una partita molto combattuta da entrambe le compagini, quella disputata martedì, con il quintetto di casa (composto da nove giocatori su dodici nati fra il '02 e il '04) che nella seconda metà di gara ha fatto valere la propria supremazia tecnica e territoriale spuntandola di misura con il risultato conclusivo di 3-2.Eppure il primo tempo è molto equilibrato, aperto dalla marcatura diche di testa supera il portiere avversario sfruttando al meglio un lancio lungo di La Notte per l'1-0 al 7', ma il pareggio dei padroni di casa è immediato, al 10', e porta la firma di: 1-1, gara di nuovo in equilibrio.I baby biancoverdi, ieri in tenuta completamente bianca, trovano il nuovo vantaggio al termine di una discesa di Fanfulla che, al 14', confeziona un assist prezioso perbravo a finalizzare per la rete del 2-1. I calabresi non si rassegnano, anzi sono caparbi, al 18', a rimettere tutto di nuovo in equilibrio con il gol del 2-2 diche sancisce il termine della prima frazione di gara.Nel secondo tempo, invece, i pugliesi trovano pochi spazi per uscire da un pressione intensa dei locali che si concretizza nel 3-2 finale di, all'11', e nell'eliminazione dalla competizione nazionale dell'unico club pugliese, arrivato sino in Calabria dopo aver avuto la meglio sul Futsal Bitonto, fra andata e ritorno, e l'Audace Monopoli, quest'ultimo superato in gara secca ai calci di rigore.Si ferma, dunque, ai sedicesimi di finale il cammino della truppa under 23 del presidente, agli ottavi della Coppa Divisione ci va il Casali del Manco che con questa squadra, dopo due giornate, è al primo posto a punteggio pieno nel girone G di serie B.