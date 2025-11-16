Nunes Tanke
Nunes Tanke

È festa Defender Giovinazzo al fotofinish! Cus Molise superato 6-5

Del pivot Tanke il gol-partita a 77 secondi dalla fine. Biancoverdi sotto 1-3 e 4-5, poi l’esultanza allo scadere

Giovinazzo - domenica 16 novembre 2025 11.02
Un successo al fotofinish quello del Defender Giovinazzo C5, vittorioso di misura sul Cus Molise con la rete decisiva di Tanke a 77 secondi dall'ultima sirena nell'ottavo turno del girone B di serie A2 Elite.

Il risultato finale di 6-5 testimonia una gara giocata senza respiro sino all'ultimo secondo da entrambe le contendenti in campo. Per i biancoverdi del presidente Carlucci, al quinto bottino pieno stagionale e adesso quarti a quota 16 punti (a -5 dalla capolista Benevento), a segno anche tutti gli atleti di movimento che hanno il cognome che inizia con la lettera D: Difonzo, Dibenedetto e Divanei, quest'ultimo autore di una doppietta alla pari di Tanke. Due i rigori, entrambi trasformati, da parte di Tanke e De Nisco.

Menini, privo di Fanfulla, schiera La Notte, Dibenedetto, Tanke, Palumbo e Difonzo, mentre Sanginario risponde con Vinicius, Di Lisio, Ferroni, Palmegiani e Soto. Passano solo 40 secondi dal fischio d'inizio e gli ospiti sono già in vantaggio con Soto che capitalizza al meglio un calcio d'angolo per lo 0-1. Ci impiegano 5 minuti gli uomini di casa per riagguantare il pari con Difonzo che finalizza un assist disegnato da Divanei per l'1-1.

Mantuano, però, non ci sta e con una percussione centrale e la complicità di un palo si porta in vantaggio: 1-2 all'8'. Fortunato è il tris degli ospiti al 12' nato da un lancio con le mani di Vinicius che finisce sul palo di La Notte, prima della ribattuta in rete di De Nisco. Capolavoro 10 secondi dopo ad opera di Difonzo che regala il tocco finale a Dibenedetto per il 2-3. Il meritato pareggio del Giovinazzo giunge al 14' e porta la firma di Divanei con un tiro scagliato qualche centimetro dopo la linea di metà campo: 3-3. Risultato di parità che resterà tale sino alla fine del primo tempo.

La seconda frazione si accende al 2' con l'atterramento di Difonzo in area che provoca l'espulsione di Mantuano e il rigore calciato da Tanke per il 4-3. Il match va avanti senza sussulti rilevanti sino al 12', quando Di Stefano viene atterrato in area da Marolla: secondo penalty del pomeriggio, trasformato da De Nisco per il nuovo pareggio, 4-4.

Il salvataggio sulla linea di porta di Dibenedetto precede di qualche secondo il 4-5 di De Lisio che al 15' devia sotto porta un tiro di Soto. Arriva il momento del power play Dibenedetto che al 16' consente a Divanei di risolvere a modo suo l'azione pressante per riagguantare il 5-5. Mancano ancora 1'17'' al termine e Palumbo trova in area Tanke che lascia partire il suo mancino potente per il 6-5 finale.

«Eravamo a conoscenza delle ottime qualità del Cus Molise, non ci sono partite facili in questo torneo - ha detto a fine gara il responsabile tecnico Menini -. L'abbiamo preparata perché sapevamo di dover soffrire, ma alla fine abbiamo portato a casa altri tre punti».

Il Defender Giovinazzo ha dimostrato anche di volerla vincere, continuando con la tattica del power-play, un segnale verso gli avversari: «La mia mentalità è questa, cercare di vincere - ha continuato il tecnico -. Sono molto contento perché tutta la squadra ha voluto fortemente questa vittoria che arriva dopo quella di Melilli. Ma noi vogliamo continuare a pensare partita dopo partita, poi a fine campionato tireremo le somme», ha concluso Menini.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia
16 novembre 2025 WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia
Altri contenuti a tema
Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità I biancoverdi al PalaPansini contro i molisani reduci da tre risultati utili di fila. Difonzo: «Cerchiamo altri tre punti»
Il Defender Giovinazzo ruggisce, Melilli al tappeto: finisce 6-9 Il Defender Giovinazzo ruggisce, Melilli al tappeto: finisce 6-9 I biancoverdi, privi di Divanei e Fanfulla, ottengono la quarta vittoria stagionale. Poker di Difonzo, ora sono quinti
La Notte avverte il Defender: «Non facciamoci ingannare dalla classifica del Melilli» La Notte avverte il Defender: «Non facciamoci ingannare dalla classifica del Melilli» I biancoverdi di Menini saranno impegnati in Sicilia. Il portiere: «Loro sono forti e lì da loro non è mai facile»
Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5 Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5 La squadra di Menini, sotto 1-4, recupera due reti, ma non basta. Tre i pali colpiti dai biancoverdi, espulso Fanfulla
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween I biancoverdi sono terzi in classifica, i laziali inseguono ad una lunghezza. Menini: «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano»
Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato Un cocktail di emozioni per un roboante pareggio esterno, il primo della stagione. Doppietta di Dibenedetto, biancoverdi terzi
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato I biancoverdi di Menini saranno impegnati in Calabria. Palumbo: «Giocheremo sempre con tanta intensità»
Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara Le doppiette di Difonzo e Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Dibenedetto nel rotondo successo finale
Rotary Club Molfetta-Giovinazzo, si chiude la mostra di beneficenza
16 novembre 2025 Rotary Club Molfetta-Giovinazzo, si chiude la mostra di beneficenza
Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo
16 novembre 2025 Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo
Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO
15 novembre 2025 Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO
Raccolta del Banco Alimentare: ecco dove a Giovinazzo
15 novembre 2025 Raccolta del Banco Alimentare: ecco dove a Giovinazzo
A Giovinazzo c'è la giornata di screening gratuito per il diabete
15 novembre 2025 A Giovinazzo c'è la giornata di screening gratuito per il diabete
Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo
15 novembre 2025 Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo
A Giovinazzo si parla di violenza sulle donne con un libro scritto da detenute di Trani
15 novembre 2025 A Giovinazzo si parla di violenza sulle donne con un libro scritto da detenute di Trani
Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità
15 novembre 2025 Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.