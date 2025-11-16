È festa Defender Giovinazzo al fotofinish! Cus Molise superato 6-5

Un successo al fotofinish quello del, vittorioso di misura sul Cus Molise con la rete decisiva dia 77 secondi dall'ultima sirena nell'ottavo turno del girone B di serie A2 Elite.Il risultato finale ditestimonia una gara giocata senza respiro sino all'ultimo secondo da entrambe le contendenti in campo. Per i biancoverdi del presidente, al quinto bottino pieno stagionale e adesso quarti a(a -5 dalla capolista Benevento), a segno anche tutti gli atleti di movimento che hanno il cognome che inizia con la lettera D:, quest'ultimo autore di una doppietta alla pari di Tanke. Due i rigori, entrambi trasformati, da parte di Tanke e De Nisco.Menini, privo di Fanfulla, schiera La Notte, Dibenedetto, Tanke, Palumbo e Difonzo, mentre Sanginario risponde con Vinicius, Di Lisio, Ferroni, Palmegiani e Soto. Passano solo 40 secondi dal fischio d'inizio e gli ospiti sono già in vantaggio conche capitalizza al meglio un calcio d'angolo per lo 0-1. Ci impiegano 5 minuti gli uomini di casa per riagguantare il pari conche finalizza un assist disegnato da Divanei per l'1-1., però, non ci sta e con una percussione centrale e la complicità di un palo si porta in vantaggio: 1-2 all'8'. Fortunato è il tris degli ospiti al 12' nato da un lancio con le mani di Vinicius che finisce sul palo di La Notte, prima della ribattuta in rete di. Capolavoro 10 secondi dopo ad opera di Difonzo che regala il tocco finale aper il 2-3. Il meritato pareggio del Giovinazzo giunge al 14' e porta la firma dicon un tiro scagliato qualche centimetro dopo la linea di metà campo: 3-3. Risultato di parità che resterà tale sino alla fine del primo tempo.La seconda frazione si accende al 2' con l'atterramento di Difonzo in area che provoca l'espulsione di Mantuano e il rigore calciato daper il 4-3. Il match va avanti senza sussulti rilevanti sino al 12', quando Di Stefano viene atterrato in area da Marolla: secondo penalty del pomeriggio, trasformato daper il nuovo pareggio, 4-4.Il salvataggio sulla linea di porta di Dibenedetto precede di qualche secondo il 4-5 diche al 15' devia sotto porta un tiro di Soto. Arriva il momento del power play Dibenedetto che al 16' consente adi risolvere a modo suo l'azione pressante per riagguantare il 5-5. Mancano ancora 1'17'' al termine e Palumbo trova in areache lascia partire il suo mancino potente per il 6-5 finale.«Eravamo a conoscenza delle ottime qualità del Cus Molise, non ci sono partite facili in questo torneo - ha detto a fine gara il responsabile tecnico Menini -. L'abbiamo preparata perché sapevamo di dover soffrire, ma alla fine abbiamo portato a casa altri tre punti».Il Defender Giovinazzo ha dimostrato anche di volerla vincere, continuando con la tattica del power-play, un segnale verso gli avversari: «- ha continuato il tecnico -. Sono molto contento perché tutta la squadra ha voluto fortemente questa vittoria che arriva dopo quella di Melilli. Ma noi vogliamo continuare a pensare partita dopo partita, poi a fine campionato tireremo le somme», ha concluso Menini.