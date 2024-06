Euro 2024, tocca all'Italia. Giovinazzo in fermento

Dopo il roboante 5-1 della Germania padrona di casa inflitto alla Scozia, accompagnata a Monaco di Baviera da circa 200mila tifosi in tutta la città (15mila allo stadio), stasera 15 giugno tocca all'Italia.Alle 21.00, al Westfalenstadion, o se preferite al Signal Iduna Park di Dortmund,, accompagnata a sua volta da circa 40mila sostenitori. Diretta tv su Sky Sport e Rai 1.Si tratta del primo impegno dell'Italia ad Euro 2024 e il tecnico toscano con ogni probabilità si affiderà ad un 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco a comporre la difesa, doppio play con Jorginho e il rientrante Barella, ed una batteria di trequartisti formata da Chiesa, Frattesi e Lorenzo Pellegrini dietro Scamacca.A Giovinazzo l'attesa si è iniziata a sentire sin da ieri e questa sera saranno tanti i locali pubblici che faranno vedere il match e che hanno provveduto ad un menù particolare. Altri giovinazzesi si vedranno con amici o in famiglia, come accade durante le grandi competizioni, e la partita sarà vista da milioni di italiani che vorrebbero rivivere le notti magiche del 2021.Nella cittadina adriatica sono già comparse le prime bandiere ai balconi ma al momento molti sportivi sembrano in attesa di un segnale deciso da parte di un gruppo apparso ancora in fase embrionale. Si parte, vediamo che succede.Sotto il programma di giornata.Gruppo A: Ungheria - Svizzera (Colonia, 15:00 - diretta Sky Sport)Gruppo B: Spagna - Croazia (Berlino, 18:00 - diretta Sky Sport)Gruppo B: Italia - Albania (Dortmund, 21:00 - diretta Sky Sport e Rai 1)