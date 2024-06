Euro 2024, attesa a Giovinazzo: stasera c'è Spagna-Italia

Si disputerà questa sera, 20 giugno, la sfida tra Spagna ed Italia, valida per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024. Il match è in programma a Gelsenkirchen alle 21.00 (diretta Sky Sport e Rai 1).Dopo il pareggio tra Croazia ed Albania, l'Italia ha la possibilità di centrare la qualificazione agli ottavi di finale in caso di vittoria, ma davanti avrà una delle favorite al titolo finale. Ancora da comprendere, in queste ore che ci separano dalla partita, le scelte dei due commissari tecnici.A Giovinazzo cresce l'attesa e tante strade si sono colorate con i tricolori, quasi assenti prima della sfida all'Albania del 15 giugno scorso. Particolarmente vivaci via Toselli, via Bari e le sue traverse al quartiere San Giuseppe, ma anche via Dalmazia ad alcuni condomini del quartiere Immacolata.Alcuni locali pubblici come sempre accade in queste occasioni offriranno l'opportunità di vedere la partita e menù particolari per la serata. Saranno però tantissimi i giovinazzesi che vedranno la gara contro gli iberici a casa con parenti e amici. Dita incrociate, ci si gioca un pezzo importante di qualificazione.