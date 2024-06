Euro 2024, c'è Svizzera-Italia. Tanta attesa a Giovinazzo

C'è tanta attesa anche a Giovinazzo per l'ottavo di finale diche si disputerà questo pomeriggio all'Olympiastadion di Berlino,. È lo stadio della finale dei Mondiali del 2006 ed è uno stadio che ha lasciato nel cuore degli sportivi ricordi indelebili.Ma quella è storia. Oggi c'è da battere squadra che sa difendere bene ed attaccare con efficacia, piena di calciatori che giocano o che sono passati dalla serie A italiana. E sarà durissima.In attesa di conoscere le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, colpito da attacco influenzale, è quasi certo che il CT Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Federico Dimarco a sinistra e di Riccardo Calafiori al centro della difesa, ammonito contro la Croazia e quindi squalificato per un turno.cresce l'attesa, come sempre è stato in queste grandi occasioni internazionali, e sono in tanti, soprattutto i più giovani, a sperare di poter poi festeggiare in piazza Vittorio Emanuele II un passaggio ai quarti di finale, visto dagli addetti ai lavori come il massimo risultato a cui questa nazionale potesse aspirare.I locali della movida sui litorali ed in piazza si sono attrezzati per trasmettere il match, ma saranno centinaia i giovinazzesi che si riuniranno per vedere la partita con parenti ed amici. La speranza di tutti e che gli Azzurri forniscano una prestazione convincente e che riescano a continuare nel torneo. Ora non ci sono più prove d'appello.