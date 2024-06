Euro 2024, l'Italia si gioca tutto con la Croazia. Giovinazzo spera

Dopo la batosta (sul piano del gioco) contro la Spagna,del CT Luciano Spalletti affronterà questa sera a Lipsia la Croazia, per l'ultimo turno del girone B di Euro 2024. Agli Azzurri basterebbe un pareggio per accedere agli ottavi di finale da seconda, ma squadra ed allenatore hanno già fatto capire che proveranno a vincere una sfida complicata contro Modric e compagni.Giovinazzo si prepara a vivere questa immediata vigilia con un sentimento misto di ansia e speranza per una qualificazione che, se mancata, decreterebbe il terzo fallimento azzurro nelle ultime quattro grandi competizioni internazionali. L'auspicio è che si possa finalmente vivere una "notte magica" come quelle del 2021. Bandiere ai balconi, locali pubblici con maxischermi e tanta attesa nelle case dei giovinazzesi che si riuniranno per tifare Italia e sperare di allungare la presenza azzurra in Germania.Fischio d'inizio fissato alle 21.00.Incrociamo le dita e vediamo come va a finire.