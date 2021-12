Emmebi Futsal, ancora un successo: 5-3 al Palo

Continua la striscia positiva, l'che al PalaPansini supera in rimonta (era in svantaggio 0-1, ha vinto 5-3) l'Olimpia Palo con non poche difficoltà di rosa. Ai lungodegenti Bavaro e Marzella Gi. (difficile rivederli in campo prima di un mese), si sono aggiunti Marzella Ga. e de Gennaro squalificato.Nel decimo turno del girone A di serie C2, l'Emmebi timido nei primi minuti di gioco si fa sorprendere dagli ospiti che passano in vantaggio, 0-1. Comincia a salire il Giovinazzo di misterche riesce a ristabilire la parità con, sempre pronto a spingere un porta il pallone (1-1). Il Palo reagisce, crea ma non sfonda e in ripartenzapropizia la sfortunata autorete che vale il sorpasso: 2-1, confronto ribaltato al 30', e squadre negli spogliatoi per l'intervallo.L'Olimpia al rientro in campo è la più aggressiva e riesce ad impattare il match sfruttando un errore in impostazione, 2-2. La gara sembra nelle mani degli ospiti, magela gli avversari siglando il 3-2 al volo. Palo annichilito ed Emmebi che prende il sopravvento e con un uno-due terrificante compie l'allungo decisivo con due azioni corali.trova la prima rete per il 4-2, mentre il 5-2 è siglato da. Con la testa già ai festeggiamenti i giovinazzesi subiscono il 5-3.Una vittoria di carattere il Giovinazzo del presidente, orfano di pedine importanti ma che può contare su un organico davvero ampio e soprattutto di assoluto valore. Sabato 18 dicembre ultimo match del 2021, prima della pausa natalizia sul campo del. Il fischio d inizio è fissato alle ore 16.00.