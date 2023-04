Defender Giovinazzo, vittoria scaccia-crisi: Manfredonia superato 5-4

Vince il, dopo cinque partite e ben tre sconfitte consecutive, allontana la crisi, convincendo al di là del risultato. I biancoverdi del patronconquistano l'undicesima vittoria stagionale (un successo, col punteggio di, fortemente voluto, quello maturato col Vitulano Drugstore Manfredonia, ma non facile al cospetto di un avversario a dir poco tosto e mai domo) e raggiungono a, entrambi in lizza per la settima posizione.Al PalaPansini la posta in palio è alta e le due formazioni (Rafinha si presenta con Di Capua, Fermino, Ferreira Praciano, Menini e Silon Junior, Ceppi replica con Barbensi, Mancusi, Dall'Onder, Murgo e Fred) si studiano attentamente sin dai primi minuti con due tiri di Murgo da una parte e di Firmino dall'altra non particolarmente pericolosi.Il match effettivamente si accende al 4', quando un'uscita infelice di Barbensi consente a Menini di colpire il palo ospite, prima del tap-in vincente diche insacca a porta vuota per il gol dell'1-0. Passano soli due minuti e, al 6', il raddoppio si materializza sull'asse Binetti-Silon Junior-con quest'ultimo terminale offensivo a firmare il 2-0 e la doppietta personale del pomeriggio. Il tempo di gioire per il quintetto di casa, però, dura un amen: ci pensaa spegnere gli entusiasmi e ristabilire le distanze sul 2-1 capitalizzando al 7' un assist di Alemao.Salgono di intensità gli attacchi dei sipontini e Roselli è costretto a salvare sulla linea un tiro di Murgo dopo azione confusa in area di rigore. Passa poco e Fred, solo davanti a Di Capua, si fa letteralmente sradicare la palla al momento della conclusione verso lo specchio. Prima del 20', infine, il rischio della parità è sventato da un altro salvataggio in extremis sulla linea di Binetti. Al riposo è dunque 2-1.Solo un giro di lancette del secondo tempo e Silon Junior confeziona un delizioso assist perche è libero di siglare il 3-1. Ma ancora una volta i sipontini dimezzano il gap, portandosi sul 3-2, solo un minuto dopo con una finalizzazione disugli sviluppi di un calcio d'angolo di Fred.Non paghi gli ospiti colpiscono il palo con Fred, ma proprio nel loro momento migliore i giovinazzesi imbastiscono servono il poker ancora con una triangolazione perfetta con i soliti attori protagonisti Silon Junior-Binetti e perfetto assist al centro di quest'ultimo per un'accorrentecome marcatore: 4-2 al 4'.Sempre in evidenza Fermino che qualche secondo dopo, lanciato a rete ormai in solitudine, scaglia un tiro a qualche millimetro dal palo di Barbensi. Il 5-2 è ormai nell'aria e ci pensaad incastonarlo con un fendente di rara potenza che non lascia scampo all'estremo ospite al 10'. Sulla spinta del vantaggio acquisito è Menini che viene prima fermato dal palo e poi sbaglia di poco un assist con il contagiri servito da Binetti.Sui titoli di coda, il Manfredonia prova a recuperare lo svantaggio inserendo Alemao come power-play: l'intuizione tecnica sortisce in parte gli effetti sperati perché giunge il 5-3 in seguito ad un inserimento proficuo in area dial 16'. Ad un minuto dall'ultima sirena, poi, è Mancusi a suggerire ail gol del 5-4 che rimette le sorti del match in gioco, ma ormai è troppo tardi perché i biancoverdi di casa gestiscono il risultato a loro favore sino alla fine.I tre punti di ieri rilanciano il Defender Giovinazzo C5 nella lotta - apertissima con ben cinque squadre in sei punti - per le prime posizioni finali.