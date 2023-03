Defender Giovinazzo C5, trasferta insidiosa a Regalbuto

Ultima trasferta in terra siciliana quella che aspetta ilin quel di Regalbuto contro la terza forza del campionato ormai in pianta stabile da parecchie giornate.I pronostici della vigilia sono ad appannaggio dei padroni di casa che anche all'andata, nonostante la sconfitta per 6-4, hanno dimostrato di avere le carte per poter ben figurare ai play-off, ormai teoricamente già raggiunti, anche se questo girone di serie A2 riserva sorprese ogni sabato.Gli ospiti, invece, hanno l'occasione per dimenticare in fretta la cocente sconfitta interna con il Canosa anche se dovranno rinunciare al prezioso apporto di, squalificato in settimana dal giudice sportivo, così come i padroni di casa dovranno fare a meno del loro portiere Fichera, espulso nel pareggio a Canicattì nell'ultimo turno.Questa settimana è tornato ad analizzare la debacle interna al PalaPansini di sabato scorso: «sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni - ha ammesso - e se aggiungiamo la componente fortuna che spesso ci è avversa il risultato è sotto gli occhi di tutti, ovvero una situazione di classifica che sicuramente poteva essere migliore».«Comunque - ha proseguito il responsabile tecnico biancoverde - stiamo lavorando con lo stesso impegno e cercando di correggere maggiormente gli errori che spesso commettiamo. Soltanto così possiamo cercare di tornare da Regalbuto convisto il roster di qualità che affrontiamo e che rispettiamo».Fari accesi oggi pomeriggio alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II di Regalbuto per il match tra Sicurlube e Defender Giovinazzo C5.