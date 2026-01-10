Defender Giovinazzo C5-Itria, Piscitelli: «Ripartire subito con il piede giusto»

L'obiettivo è ripartire col piede giusto, questo pomeriggio nel primo match del 2026 al PalaPansini, dove ilospiterà l'Itria nel tredicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.«All'andata abbiamo disputato una grande gara - ha ricordato-, ma rispetto a quella partita (poi vinta 2-4) i nostri avversari hanno recuperato tutti i giocatori, quindi sarà una sfida completamente diversa e molto difficile». Era il primo confronto ufficiale del sodalizio ditargato: meno di quattro mesi dopo i giovinazzesi sono sesti a quota 22 punti, dopo aver vinto 7 partite, pareggiato una e subito cinque sconfitte, l'ultima delle quali in casa con la Cadi Antincendi Futura.Adesso si riparte, dopo aver girato la boa. «- ha ricordato il capitano biancoverde - perché si torna in campo dopo un periodo di stop e inattività agonistica, quindi dobbiamo subito riprendere il ritmo partita. L'Itria, poi, ha uno schema di gioco difficile da affrontare con cui ha messo in difficoltà tutte le squadre».La formazione della valle d'Itria, undicesima a quota 13 punti e in piena zona play-out, guidata dall'allenatore-giocatore Bruno, ha in Segovia il proprio goleador con 14 reti all'attivo, seguito da D'Aversa e Fanelli (entrambi 6 gol) e Punzi (5). «Con questi atleti sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata - ha detto ancora Piscitelli -, ma noi in casa non dobbiamo più sbagliare eper partire nel girone di ritorno con il piede giusto».La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.