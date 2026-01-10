Defender Giovinazzo C5-Itria, Piscitelli: «Ripartire subito con il piede giusto»
Il capitano alla vigilia del primo match del 2026: «Rispetto all’andata sarà una gara diversa, ma noi in casa non possiamo più sbagliare»
Giovinazzo - sabato 10 gennaio 2026
L'obiettivo è ripartire col piede giusto, questo pomeriggio nel primo match del 2026 al PalaPansini, dove il Defender Giovinazzo C5 ospiterà l'Itria nel tredicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.
«All'andata abbiamo disputato una grande gara - ha ricordato Angelo Piscitelli -, ma rispetto a quella partita (poi vinta 2-4) i nostri avversari hanno recuperato tutti i giocatori, quindi sarà una sfida completamente diversa e molto difficile». Era il primo confronto ufficiale del sodalizio di Carlucci targato Menini: meno di quattro mesi dopo i giovinazzesi sono sesti a quota 22 punti, dopo aver vinto 7 partite, pareggiato una e subito cinque sconfitte, l'ultima delle quali in casa con la Cadi Antincendi Futura.
Adesso si riparte, dopo aver girato la boa. «La prima partita del girone di ritorno ha sempre le sue difficoltà - ha ricordato il capitano biancoverde - perché si torna in campo dopo un periodo di stop e inattività agonistica, quindi dobbiamo subito riprendere il ritmo partita. L'Itria, poi, ha uno schema di gioco difficile da affrontare con cui ha messo in difficoltà tutte le squadre».
La formazione della valle d'Itria, undicesima a quota 13 punti e in piena zona play-out, guidata dall'allenatore-giocatore Bruno, ha in Segovia il proprio goleador con 14 reti all'attivo, seguito da D'Aversa e Fanelli (entrambi 6 gol) e Punzi (5). «Con questi atleti sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata - ha detto ancora Piscitelli -, ma noi in casa non dobbiamo più sbagliare e dobbiamo cercare di conquistare i tre punti per partire nel girone di ritorno con il piede giusto».
La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
