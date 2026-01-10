Angelo Piscitelli
Angelo Piscitelli

Defender Giovinazzo C5-Itria, Piscitelli: «Ripartire subito con il piede giusto»

Il capitano alla vigilia del primo match del 2026: «Rispetto all’andata sarà una gara diversa, ma noi in casa non possiamo più sbagliare»

Giovinazzo - sabato 10 gennaio 2026
L'obiettivo è ripartire col piede giusto, questo pomeriggio nel primo match del 2026 al PalaPansini, dove il Defender Giovinazzo C5 ospiterà l'Itria nel tredicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.

«All'andata abbiamo disputato una grande gara - ha ricordato Angelo Piscitelli -, ma rispetto a quella partita (poi vinta 2-4) i nostri avversari hanno recuperato tutti i giocatori, quindi sarà una sfida completamente diversa e molto difficile». Era il primo confronto ufficiale del sodalizio di Carlucci targato Menini: meno di quattro mesi dopo i giovinazzesi sono sesti a quota 22 punti, dopo aver vinto 7 partite, pareggiato una e subito cinque sconfitte, l'ultima delle quali in casa con la Cadi Antincendi Futura.

Adesso si riparte, dopo aver girato la boa. «La prima partita del girone di ritorno ha sempre le sue difficoltà - ha ricordato il capitano biancoverde - perché si torna in campo dopo un periodo di stop e inattività agonistica, quindi dobbiamo subito riprendere il ritmo partita. L'Itria, poi, ha uno schema di gioco difficile da affrontare con cui ha messo in difficoltà tutte le squadre».

La formazione della valle d'Itria, undicesima a quota 13 punti e in piena zona play-out, guidata dall'allenatore-giocatore Bruno, ha in Segovia il proprio goleador con 14 reti all'attivo, seguito da D'Aversa e Fanelli (entrambi 6 gol) e Punzi (5). «Con questi atleti sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata - ha detto ancora Piscitelli -, ma noi in casa non dobbiamo più sbagliare e dobbiamo cercare di conquistare i tre punti per partire nel girone di ritorno con il piede giusto».

La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale
9 gennaio 2026 Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale
Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile
9 gennaio 2026 Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile
Altri contenuti a tema
Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3 Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3 I biancoverdi di Menini chiudono con una sconfitta il 2025: inutile la rete di Cutrignelli, adesso sono sesti
Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza I biancoverdi di Menini ospitano in casa la Cadi Antincendi Futura, in palio l’eventuale quarto posto. Si gioca alle ore 15.00
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto I biancoverdi di Menini espugnano Policoro con le doppiette di Dibenedetto e Difonzo. Adesso sono quinti
Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto I biancoverdi di Menini saranno impegnati questa sera. Greco: «Pronti a questa grande sfida». Squalificato Divanei
Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0 Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0 I biancoverdi di Menini tornano al successo e salgono al sesto posto: una vittoria sofferta e non scontata
Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol I biancoverdi di Menini vogliono tornare al successo dopo due sconfitte consecutive. Squalificati Difonzo e Divanei
Defender Giovinazzo C5, con il Canicattì una sconfitta immeritata Defender Giovinazzo C5, con il Canicattì una sconfitta immeritata I biancoverdi di Menini cadono per la seconda volta di fila e scivolano in ottava posizione. Ma stavolta a pesare sono state alcune decisioni arbitrali
Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni» Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni» I biancoverdi di Menini, reduci dal ko interno con il Sulmona, saranno impegnati nuovamente in Sicilia. Rientra Dibenedetto
Sui passi di "Dite Inferno ", alla scoperta dei luoghi della rappresentazione giovinazzese
9 gennaio 2026 Sui passi di "Dite Inferno", alla scoperta dei luoghi della rappresentazione giovinazzese
La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo
9 gennaio 2026 La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo
Coldiretti Puglia: "Infortuni in crescita nelle campagne "
9 gennaio 2026 Coldiretti Puglia: "Infortuni in crescita nelle campagne"
Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data
8 gennaio 2026 Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data
A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
8 gennaio 2026 A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco
8 gennaio 2026 Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco
Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo
8 gennaio 2026 Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo
Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO
7 gennaio 2026 Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.