Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione

La squadra di Menini si impone 1-5 con cinque marcatori diversi e vola al quinto posto con vista sui play-off

Giovinazzo - domenica 18 gennaio 2026 13.41
Torna dalla Sicilia con un successo che non è mai stato in discussione - per i biancoverdi si tratta del nono stagionale - il Defender Giovinazzo C5 che vince e dilaga sul rettangolo di gioco del fanalino di coda Mascalucia nel quindicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.

Il punteggio finale di 1-5, d'altronde, testimonia un match disputato a senso unico. Tuttavia, non si poteva chiedere di più ai volenterosi under della formazione siciliana che in alcuni tratti dell'incontro si sono resi pericolosi, ma il più quotato roster ospite, dopo aver messo in cassaforte il punteggio nel primo tempo, ha badato ad amministrare il vantaggio nella ripresa. Per il club di Carlucci il secondo successo di fila è valso il quinto posto con vista sui play-off.

Il responsabile tecnico Menini lascia a casa precauzionalmente Palumbo e schiera dal primo minuto Di Capua, Difonzo, Dibenedetto, Cutrignelli e Tanke, mentre mister Incatasciato si affida a Licciardello, Scuderi (Roberto), Longo, Foti e Santonocito. Inizio ad appannaggio dei pugliesi che dopo 4 minuti aprono le marcature con il solito Difonzo per il vantaggio ospite: 0-1.

Reazione poco convincente di Santonocito e Quattropani, il più insidioso è Foti con una discesa priva, però, di una conclusione efficace. Al 9' arriva lo 0-2 con una triangolazione che parte da Tanke con tacco di Divanei per il goal di Cutrignelli. Ci pensa Dibenedetto, 30 secondi più tardi, a sorprendere con un tiro centrale Licciardello che vale lo 0-3.

Passano altri 5 minuti, siamo al 14', per l'assist confezionato da Difonzo che permette a Tanke di porre la sua firma sullo 0-4. Poker biancoverde e gara praticamente da ghiaccio. Mancano solo 2" al termine del primo tempo, quando Scuderi (Roberto) lanciato da Cappadonna gonfia la rete giovinazzese. Al 20' è 1-4.

Santonocito in apertura di secondo tempo fa correre qualche brivido a Di Capua. Poi, però, scaturisce da un tiro veemente di Fanfulla all'8' la rete dell'1-5 che di fatto chiude la partita.

Sono in sequenza il palo di Tanke, la traversa di Santonocito e quella colpita da Cutrignelli: sono queste le azioni salienti della seconda metà di ripresa prima che la contesa si adagiasse senza altri sussulti degni di rilievo. Finisce 1-5.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Giovinazzo in festa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate: il programma completo
18 gennaio 2026 Giovinazzo in festa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate: il programma completo
Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto
18 gennaio 2026 Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto
Altri contenuti a tema
Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria I biancoverdi saranno impegnati sabato in Sicilia. Cutrignelli: «Vogliamo continuare a vincere». Start alle ore 15.00
Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3 Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3 Buona la prima per la squadra di Menini nel nuovo anno: a segno Cutrignelli e Divanei (una doppietta a testa), Fanfulla e Tanke
Defender Giovinazzo C5-Itria, Piscitelli: «Ripartire subito con il piede giusto» Defender Giovinazzo C5-Itria, Piscitelli: «Ripartire subito con il piede giusto» Il capitano alla vigilia del primo match del 2026: «Rispetto all’andata sarà una gara diversa, ma noi in casa non possiamo più sbagliare»
Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3 Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3 I biancoverdi di Menini chiudono con una sconfitta il 2025: inutile la rete di Cutrignelli, adesso sono sesti
Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza I biancoverdi di Menini ospitano in casa la Cadi Antincendi Futura, in palio l’eventuale quarto posto. Si gioca alle ore 15.00
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto I biancoverdi di Menini espugnano Policoro con le doppiette di Dibenedetto e Difonzo. Adesso sono quinti
Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto I biancoverdi di Menini saranno impegnati questa sera. Greco: «Pronti a questa grande sfida». Squalificato Divanei
Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0 Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0 I biancoverdi di Menini tornano al successo e salgono al sesto posto: una vittoria sofferta e non scontata
L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria
18 gennaio 2026 L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria
"Champions of tomorrow ", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro
18 gennaio 2026 "Champions of tomorrow", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro
Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate
18 gennaio 2026 Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate
"Dite Inferno ", tanto pubblico a Giovinazzo anche per la seconda serata - FOTO
17 gennaio 2026 "Dite Inferno", tanto pubblico a Giovinazzo anche per la seconda serata - FOTO
Comincia il girone di ritorno dell'AFP Giovinazzo
17 gennaio 2026 Comincia il girone di ritorno dell'AFP Giovinazzo
Sant'Antonio Abate, che festa per i banditori nelle scuole
17 gennaio 2026 Sant'Antonio Abate, che festa per i banditori nelle scuole
Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria
17 gennaio 2026 Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria
Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile
16 gennaio 2026 Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.