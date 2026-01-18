Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione

Torna dalla Sicilia con un successo che non è mai stato in discussione - per i biancoverdi si tratta del nono stagionale - il Defender Giovinazzo C5 che vince e dilaga sul rettangolo di gioco del fanalino di coda Mascalucia nel quindicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.Il punteggio finale di 1-5, d'altronde, testimonia un match disputato a senso unico. Tuttavia, non si poteva chiedere di più ai volenterosi under della formazione siciliana che in alcuni tratti dell'incontro si sono resi pericolosi, ma il più quotato roster ospite, dopo aver messo in cassaforte il punteggio nel primo tempo, ha badato ad amministrare il vantaggio nella ripresa. Per il club di Carlucci il secondo successo di fila è valso il quinto posto con vista sui play-off.Il responsabile tecnico Menini lascia a casa precauzionalmente Palumbo e schiera dal primo minuto Di Capua, Difonzo, Dibenedetto, Cutrignelli e Tanke, mentre mister Incatasciato si affida a Licciardello, Scuderi (Roberto), Longo, Foti e Santonocito. Inizio ad appannaggio dei pugliesi che dopo 4 minuti aprono le marcature con il solito Difonzo per il vantaggio ospite: 0-1.Reazione poco convincente di Santonocito e Quattropani, il più insidioso è Foti con una discesa priva, però, di una conclusione efficace. Al 9' arriva lo 0-2 con una triangolazione che parte da Tanke con tacco di Divanei per il goal di Cutrignelli. Ci pensa Dibenedetto, 30 secondi più tardi, a sorprendere con un tiro centrale Licciardello che vale lo 0-3.Passano altri 5 minuti, siamo al 14', per l'assist confezionato da Difonzo che permette a Tanke di porre la sua firma sullo 0-4. Poker biancoverde e gara praticamente da ghiaccio. Mancano solo 2" al termine del primo tempo, quando Scuderi (Roberto) lanciato da Cappadonna gonfia la rete giovinazzese. Al 20' è 1-4.Santonocito in apertura di secondo tempo fa correre qualche brivido a Di Capua. Poi, però, scaturisce da un tiro veemente di Fanfulla all'8' la rete dell'1-5 che di fatto chiude la partita.Sono in sequenza il palo di Tanke, la traversa di Santonocito e quella colpita da Cutrignelli: sono queste le azioni salienti della seconda metà di ripresa prima che la contesa si adagiasse senza altri sussulti degni di rilievo. Finisce 1-5.