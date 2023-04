Defender Giovinazzo C5, a Capurso serve l'ultimo sforzo

È l'ultima trasferta della stagione regolare quella che attende ila Capurso contro i Bulldog, ma è quella che non ammette errori perché potrebbe compromettere anche quanto di buono è stato mostrato nell'ultima vittoria in casa ottenuta contro il Manfredonia.L'impegno non si prospetta assolutamente facile perché i cugini baresi sono in una fase ascendente cominciata appena hanno avuto la possibilità di recuperare dai vari infortuni i loro pezzi pregiati. Hanno inanellato una serie di successi che hanno consentito di risalire dai bassifondi della classifica in cui erano stati invischiati nella prima parte del torneo e quindi occorre da parte dei biancoverdi dimenticare subito la vittoria ottenuta al PalaPansini nel girone d'andata.Sul campo dei Bulldog il match avrà sicuramente tutt'altra storia ed ogni minimo errore potrebbe pesare sull'esito finale dell'incontro e del campionato. In casa Giovinazzo, fra i ragazzi del responsabile tecnico, si respira un'aria meno pesante nello spogliatoio e tra i protagonisti di questo ritorno alla vittoria non stanno passando inosservate le ultime prestazioni di, fresco della doppietta di sabato scorso.«Ci attende sicuramente una partita difficile a Capurso in un derby che nasconde le sue insidie - ha detto -, ma speriamo di poter sfruttare al meglio le azioni che cercheremo di costruire».«Personalmente - ha affermato l'atleta biancoverde - sento di dover dare tanto a questa società, ho finora messo a segnoe il raggiungimento di questo obiettivo non secondario è il frutto sia della fiducia dell'ambiente riposta in me che del mio impegno e la dedizione profusa per questa maglia».Sarà il Palalivatino, questo pomeriggio alle ore 16.00, ad ospitare una gara che riserverà grande spettacolo al di là del risultato.