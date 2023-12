Colpo grosso dell'Academy: vince 2-3 e scalza dalla vetta l'Audax Rutigliano

Una vittoria pesantissima per l', un bel carico di rammarico per l'Azetium Rutigliano, costretto a cedere con il risultato di. Decisiva la rete finale di, autore di una doppietta: per i biancoverdi è la- la settima stagionale - che scalza dalla vetta i padroni di casa, adesso terzi.Nella decima giornata del girone A di serie C2, la formazione dell'allenatore, senza Berardi e Grosso, va subito in svantaggio (l'1-0 arriva in apertura, alla prima occasione per il quintetto di casa), poi va letteralmente in bambola e continua a subire molto. I giovinazzesi si svegliano a metà tempo, ma non finalizzano, mentre l'occasione più ghiotta giunge dal dischetto del rigore: se ne incarica, l'estremo di casa respinge, ma nulla può sulla ribattuta a rete. Al 30' è 1-1.Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa sono praticamente i padroni assoluti del campo e si riportano avanti nel punteggio, 2-1. Dall'altra parte, invece, ci sono tantissime difficoltà, soprattutto nella costruzione del gioco. Poi, a ripresa inoltrata, s'accende: l'imbucata di De Palma e la magia di tacco del pivot ospite, valgono il 2-2. Oramai la gara è una corrida: Pastoressa preserva il pareggio, mentre Marzella spolvera la sua verve e serve ail pallone che vale tre punti.Finisce dunque 2-3, con il sodalizio del presidenteche, dopo un primo tempo grigiastro, tira fuori il cuore e l'orgoglio che gli appartengono e continua a rimanere in cima, seppur a pari punti col Boemondo C5. Sabato 23 dicembre, al PalaPansini, arriverà il. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.