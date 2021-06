Col cuore in gola: Giovinazzo in attesa di Italia-Austria

Una nuova attesa sta per concludersi. Questa sera, 26 giugno, con calcio d'iniziodel commissario tecnico Roberto Mancini sfiderà per gli ottavi di finale di Euro 2020di Franco Foda, origini venete, ma cresciuto in Germania. La gara è ad eliminazione diretta e chi perde è fuori.Giovinazzo si prepara quindi nuovamente a quello che viene visto come l'ennesimo step per una nazionale italiana di calcio che ha rifatto innamorare la gente dei colori azzurri dopo l'esclusione al Mondiale di Russia dopo lo spareggio perso contro la Svezia, a Milano, nel 2017.Nella città adriatica c'è voglia di far festa ancora, nonostante la prudenza ed il periodo pandemico non ancora concluso imporrebbero di festeggiare, in caso di vittoria, in casa. Nei bar, nelle piazze, sul lavoro e finanche al mare ormai i Campionati Europei di calcio sono l'argomento di questa estate. Ci sarà bisogno di attenzione nella meravigliosa cornice diquesta sera, di una Italia compatta e brava a pungere come nelle prime tre gare del girone. Intanto i locali all'aperto si stanno organizzando per far vedere la partita sugli schermi all'esterno, mentre il Comune di Giovinazzo installerà un maxischermo in piazzale Aeronautica Militare in un luogo assai suggestivo.Sale l'adrenalina, sale la voglia di vivere ancora una "notte magica" e tornare a sventolare quei tricolori che adesso sono davvero tanti in ogni angolo della città, sui balconi o per strada. Crederci non costa nulla.