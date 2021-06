10 foto Ci incoronano i rigori: l'AFP Giovinazzo è campione d'Italia

Maldini parato, Colamaria sì, Montauti sì, Amatulli parato, Biasetti anche, D'Avanzo sì, Cabiddu parato, Mezzina sì. L'under 19 dell'superail Follonica aglied è campione d'Italia. Una frase che a scriverla fa tremare la mano ed accapponare la pelle. L'Il 29 maggio 2005, a Follonica, ladell'si cucì addosso lo scudetto dopo aver superato ilin finale (). Il miracolo si è ripetuto questo pomeriggio a Forlì,, nell'ultimo appuntamento con l'hockey su pista per la stagione 2020/21, in un pomeriggio sudato, in cui i biancoverdi di coachsoffrono, ma alla fine dei tempi regolamentari e degli shootout (i rigori) alzano le braccia al cielo. Campioni under 19, padroni d'Italia.I giovinazzesi, dopo essersi imposti contro l'e conquistato il primo posto nel girone A, nonostante la sconfitta con il, si sono sbarazzati agevolmente delloin semifinale. In finale - la seconda in 15 giorni - ecco il Follonica, squadra tosta e gruppo irriducibile. L'inizio dei pugliesi è devastante:sigla l'1-0, mapareggia su rigore (1-1) e poi la ribalta a soli 12 secondi dalla sirena.Al rientro il tiro diretto divale il 2-2. È il gol che dà la carica.è l'icona: con la sua rete (3-2) l'AFP Giovinazzo mette la freccia, ma la doppietta di(3-3) serve a ribadire però che il Follonica ha sette vite. Finisce. I supplementari diventano inevitabili. È durissima. Finita la benzina serve il cuore. Si va ai rigori. Ne vien fuori l'epilogo più incredibile dopo una partita sempre in bilico. Il Follonica ammaina la sua bandiera, l'Lo scudetto conquistato dagli atletimancava sul petto dai tempi di(presente a Forlì), capitano dell'Amatori Lodi campione d'Italia, ideale train d'union fra le promesse di allora e quelle di oggi, a testimonianza di un vivaio ritrovato.Su questo gruppo il club ha modellato la prima squadra, ma la vittoria offre una volta di più la misura dello spessore del settore giovanile giovinazzese. Sui nomi riportati più sopra puntano i tecnici azzurri (sono stati convocati al raduno di Matera). La rinascita dell'hockey non può prescindere da Giovinazzo.