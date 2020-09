Bari Generation, tra le academies c'è la Bruno Soccer School

Si aggiungono sei nuove affiliate al progettoper la stagione sportiva 2020/21. Ed una di queste è di. A partire da quest'anno, infatti, farà parte delle academies biancorosse, assieme ad altre cinque società del territorio, anche laI sei nuovi sodalizi sportivi si uniscono agli altri diciassette affiliati per un totale di ventitré società provenienti da tutta la Puglia: il progetto sarà guidato, anche quest'anno, da(responsabile, una figura di assoluto riferimento nel campo dei giovani),(coordinatore area tecnica del settore giovanile) e(coordinatore tecnico e referente per le società affiliate).«Far parte delle academies biancorosse è per me un grandissimo piacere e una immensa soddisfazione. È un progetto voluto da me, dopo sei anni di esperienza - racconta-, perché voglio mettermi sempre più in discussione, cercando il costante miglioramento. I bambini meritano tanto e credo che questo importante accordo e la partecipazione al progettopossa portarli a migliorare tecnicamente e non solo».«La parola chiave di questa innovazione non solo sportiva sarà la crescita, mia e dei miei collaboratori. A breve, infatti, presenterò tutti i privilegi e i vantaggi che offre laPer il momento - conclude il tecnico - ringrazio per la fiducia tutti, con cui condivido con piacere questa gioia».