All’AFP Giovinazzo servono punti

Nuovo turno di campionato per l', che lo scorso weekend ha riposato dal momento che era in programma la gara contro il Vercelli, già vinta a tavolino per il ritiro dei piemontesi. Questa sera, per la 24esima giornata di campionato, la squadra pugliese ospiterà ilL'torna in pista dopo il deludente pareggio ottenuto due settimane fa contro il Breganze. Andata sotto due volte, la compagine allenata da Pino Marzella è riuscita a riprendere in mano il match e a passare in vantaggio a cavallo tra i due tempi. Tanti errori sotto porta e poi il gol del pareggio di Tataranni che ha fatto fallire l'operazione sorpasso con grande delusione della tifoseria. Nel frattempo la situazione è peggiorata perché una settimana fa il Breganze è riuscito a battere il Valdagno allungando ulteriormente, almeno fino a stasera.Ilarriva carico dopo essersi aggiudicato uno dei derby vicentini; domenica pomeriggio infatti ha battuto il Bassano 6-4 agganciandolo in classifica. Con l'ottava vittoria, i biancorossi hanno consolidato la loro decima posizione, ovvero l'ultima utile per disputare i play-off. Dati alla mano, hanno realizzato solo due reti in più rispetto ai giovinazzesi ma hanno subito più di cinquanta reti in meno, sebbene il saldo gol fatti e subiti della squadra sia leggermente negativo.A dicembrecon 3 gol di Borgo, 1 di Loguercio e 1 di Veiga Fernandes, il miglior realizzatore della formazione capitanata da Ipinazar. Questa sera il risultato dovrà essere necessariamente diversogià fermato dal Follonica nell'anticipo.