AFP Giovinazzo, una serata da incorniciare

Serata perfetta per i tifosi dell'che finalmente, alla decima giornata di campionato, hanno potuto assistere alla prima vittoria casalinga della loro squadra, impostasisull'degli ex Illuzzi, Rubio e Mattugini.Il primo episodio degno di nota al 13': Turturro, al limite dell'area, finta per dribblare e Borghi non può evitare di stenderlo, prendendosi un cartellino blu; il tiro diretto diè neutralizzato sia in prima battuta che nella ripetizione. Neanche un minuto dopo, lo stesso attaccante argentino scambia con Turturro e sotto porta infila con astuzia la pallina tra il portiere e il primo palo. Al 19', dalla fascia sinistra, fa partire un potente tiro a mezza altezza che entra in rete colpendo il palo interno e sorprendendo l'estremo difensore ligure. A pochi secondi dalla sirena, altro tiro diretto per fallo poco fuori area e gol con freddezza di. Si va al riposo sul parziale di 3-0.Al 13' della ripresa fallo inutile, al centro della pista, di Rubio su Tabarelli e cartellino blu,al tiro diretto è lucido e preciso e la mette dentro. Un minuto dopo, un passaggio filtrante di Mezzina libera in areaper il quinto gol che manda in visibilio il PalaPansini. Al 18' cartellino blu a gioco fermo per Rubio, il timer viene riattivato e Clavel fa fallo da cartellino blu dietro la porta; il grande exsi incarica di battere il tiro diretto e alzando la pallina beffa Veludo, fino a questo momento impeccabile. Passa un minuto e la squadra di casa commette il decimo fallo, Illuzzi ci riprova su tiro diretto ma il portiere angolano stavolta chiude lo specchio. Al 22' Turturro si lancia in contropiede, scarica suche arriva in sovrapposizione e la mette dentro. Si riprende e Ortiz spinge vistosamente Colamaria prendendosi un cartellino blu, il giovinazzese va al tiro diretto ma Corona respinge. Sull'altro fronte,raccoglie la pallina dietro la porta e, con un movimento più rapido dei riflessi biancoverdi, riesce a girare la pallina a rete. Turturro spinge Ortiz ed è cartellino blu,sul tiro diretto opta per una botta centrale e rasoterra che passa sotto Veludo. All'ultimo minutoscambia con Mezzina e chiude il match sul 7-3.La prima vittoria al PalaPansini, in quello che era uno scontro diretto, consente all'AFP Giovinazzo di scavalcare in classifica proprio il Sarzana, piazzandosi al decimo posto. Non male per una squadra che fino ad un paio di giornate fa era penultima e che nel frattempo ha cambiato guida tecnica. La prestazione bella e divertente e i sette punti su nove conquistati dal nuovo corso rinfrancano i tifosi smarriti che hanno salutato i giocatori al grido di "Vi vogliamo così". Certo che se le performance fossero tutte come quelle di ieri sera…