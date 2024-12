AFP Giovinazzo, un unico risultato possibile

I biancoverdi vengono da un pareggio, alla prima partita dopo il cambio della guida tecnica, e da due vittorie. Sabato scorso la prestazione convincente nella gara contro il Sarzana terminata 7-3, con conseguente sorpasso in classifica. Si è vista una formazione più attenta in difesa ma allo stesso tempo non timorosa come un paio di giornate fa, con maggior fame e a autostima, a beneficio dello spettacolo offerto al pubblico del PalaPansini. Unico aspetto da migliorare, per il duo in panchina composto da Depalma e Massari, è la precisione negli ultimi metri, perché sono ancora tanti i tiri che finiscono fuori bersaglio o i tiri diretti non sfruttati.

Il Sandrigo Hockey 1968 è invece reduce da quattro sconfitte consecutive, l'ultima delle quali per 7-2 contro un Novara che pure lotta per la salvezza. I biancoazzurri, che da tre settimane sono allenati da Fariza, non riescono ancora a sbloccarsi e sono fermi all'ultimo posto, a quota 1 punto. Poletto e compagni hanno all'attivo solo una rete in meno rispetto all'AFP ma la difesa, la peggiore del torneo, ha già subito 56 gol, venti in più rispetto ai pugliesi.

Il campionato però è ancora lungo e può riservare sorprese, ecco perché per i biancoverdi è fondamentale vincere lo scontro salvezza di questa sera per continuare a puntare all'obiettivo.

Nell'undicesima giornata di campionato di serie A1, l'AFP Giovinazzo è impegnata in trasferta a Sandrigo.