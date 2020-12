AFP Giovinazzo, torna Antonio Dagostino

Se ne parlava tra i tifosi, ci si chiedeva se fosse possibile il suo ritorno e ieri è arrivata la notizia:"La dirigenza biancoverde – si legge nella nota della società di via Aldo Moro - sempre al lavoro per migliorare la rosa e non solo, si regala per Natale un grande rientro.È tornato a casa il "Mastino", Antonio Dagostino che vestirà la maglia biancoverde accordandosi con la società per il resto del campionato 2020/21.Porta con sé l'esperienza che serve ai più giovani per poter affrontare al meglio le partite decisive, dando loro sicurezza in difesa e in attacco, viste le molte reti messe a segno negli scorsi campionati".Il difensore classe '87, uno dei pochi giocatori meridionali ad aver avuto l'onore di giocare con la nazionale azzurra, ha disputato ben, segnando 94 volte.Cresciuto con i preziosi consigli di Pino Marzella, che ora non ritroverà in panchina dopo il divorzio di qualche giorno fa, è stato prima protagonista della risalita e poi del decennio in serie A1. Nel 2018 il trasferimento nel Molfetta, di cui quest'anno sarebbe stato ancora una volta capitano se la compagine biancorossa non si fosse ritirata a fine ottobre.Ora il "Mastino" fa rientro a casa e assieme a Turturro e Bavaro cercherà di far crescere i compagni di squadra della generazione sportiva successiva.Pare però che non sia finita qui: la società infatti fa sapere che "continua a lavorare per poter regalare ancora qualche colpo a sorpresa, per completare una rosa già competitiva, ma che, con qualche innesto potrebbe regalare emozioni".