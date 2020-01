AFP Giovinazzo, secondo ko di fila per Caricato: a Matera è 6-5

Nuova battuta d'arresto persulla panchina dell'. Due partite e due ko per il nuovo allenatore dei biancoverdi, che dopo lo 0-2 interno all'esordio con il Campolongo Hospital Roller Salerno ha rimediato un'altra sconfitta, ieri sera, sulla pista del, vittoriosoNel secondo turno del girone E di serie B, i giovinazzesi passano in vantaggio con, ma i padroni di casa dapprima impattano (1-1), poi ribaltano il banco (2-1) e addirittura dilagano (3-1). L'AFP, però, riesce a riprendere i padroni di casa con(3-3), prima di mettere addirittura la freccia poco prima del riposo con: 3-4. Al rientro la Roller Matera è una furia e vola sino al 6-4, prima del definitivo 6-5 di, autore di una tripletta.«Non sembra ancora aver efficacia - si legge sulla paginadel club - la cura Caricato ai ragazzi biancoverdi, che perdono anche la seconda partita di fila contro il, sbagliando di tutto. Squadra, quella biancoverde, che ci è sembrata. Certo, ci vorrà ancora tempo per vedere i risultati sperati, mae vuol far crescere i suoi dandogli tutto il tempo che serve».Prossimo impegno, sabato 8 febbraio alle ore 19.00 sul parquet del PalaPansini, contro la corazzatadel giovinazzese, capitano e bandiera di un'di cui, ormai, restano solo i ricordi e le emozioni d'un tempo.