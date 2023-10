AFP Giovinazzo sconfitta in trasferta

Seconda sconfitta per l', impegnata ieri sera nel posticipo della seconda giornata del campionato di serie A1. Al Pala Mercurio i padroni di casa delprevalgono con il risultato diPino Marzella, tornato in panchina dopo aver scontato la squalifica, schiera nello starting five Dangelico, Bartes, Le Berre, Dilillo e Mura, il goleador anch'egli rientrante da turni di stop. Al 7' la prima rete dei grossetani firmata. Quattro minuti dopo raddoppio dima l'AFP c'è e risponde immediatamente con la prima marcatura stagionale di. Sullo scadere del primo tempo va a segno, l'attaccante d'esperienza, ex Valdagno, Breganze, Bassano e Forte dei Marmi, messo a disposizione del tecnico Achilli nell'estate del 2022.La ripresa si apre con un tiro diretto fallito da Thiel. Gli arbitri Carmazzi e Nucifero assegnano un cartellino blu a Dilillo ma De Oro non sfrutta il rigore. Negli ultimi dieci minuti Saavedra e compagni mettono in ghiaccio la partita con le reti di. Per l'AFP, che fallisce un rigore con Le Berre, segna ancorama ormai la gara è pressoché terminata e il risultato finale è di 6-2.Il punteggio è sicuramente meno impietoso di quello incassato in casa contro il Trissino ma una sconfitta, seppur rimediata con onore, resta una sconfitta che pesa per i tifosi biancoverdi, già pronti a sostenere la squadra nella gara casalinga di sabato contro l'Ubrocker Bassano.