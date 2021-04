AFP Giovinazzo sconfitta in casa dal Forte

Unaormai salva matematicamente, con il rientro degli indisponibili dopo i casi di positività, è scesa in pista ieri sera per la penultima giornata del campionato di A2 girone B. Avversario al PalaPansini l', sicuro del suo secondo posto in classifica.Partono benissimo gli ospiti che nell'arco di due minuti sono già avanti di due reti firmate da. Ammonito verbalmente Dagostino, arriva il gol di. La porta difesa da Dangelico resta poi chiusa fino al 17', quandoriesce a scardinarla. La prima frazione si chiude sul momentaneo 0-4 e con ammonizione verbale per Bavaro.riapre le marcature al 2' e poi al 5' c'è l'unica rete biancoverde di, ammonito verbalmente poco prima. L'arbitro Marinelli manda fuori Dagostino con un cartellino blu e Sisti fallisce il tiro diretto. All'11'sigla l'1-6 finale, a cui seguiranno un rigore sbagliato e un cartellino blu per D'Avanzo, un tiro diretto non indovinato da Pardini.Il risultato, abbastanza prevedibile, non muove la classifica ormai consolidata. Mercoledì l'ultimo atto della stagione per i colori biancoverdi.