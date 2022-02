AFP Giovinazzo sconfitta dalla capolista

Sì è concluso con una netta sconfitta il secondo impegno consecutivo in trasferta per l'. Dopo l'importante pareggio di sabato, ieri i biancoverdi si sono dovuti arrendere alla capolistaEppure parte bene l'AFP, che con la doppietta disi porta sul momentaneo 0-2. La reazione dei padroni di casa è immediata e la tripletta diribalta la situazione. Nel finale della prima frazione, vanno a segnoe, proprio allo scadere, Cinquini sbaglia un tiro diretto dopo il cartellino blu ricevuto da Cannato.La ripresa comincia con un rigore sbagliato da Pistelli e con un cartellino blu per Amatulli che consente adi trasformare un tiro diretto. Dagostino sbaglia un rigore ma poi ci pensaa rimediare. Si registrano numerosi falli ma intantova in rete. All'ultimo istante gli ospiti di guadagnano una punizione di prima ma Cannato non riesce ad approfittarne.Finisce dunqueper cui, purtroppo, non si è reso possibile alcun balzo in avanti. Prossimo impegno tra due settimane.