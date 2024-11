AFP Giovinazzo sconfitta anche a Follonica

Nella settima giornata del campionato di serie A1, l'contro ile colleziona così la quinta sconfitta.La prima enorme occasione alla Pista Armeni arriva al 13', con un rigore che Montigel sbaglia nonostante la sua lunga esperienza. Veludo, ormai idolo della tifoseria, difende strenuamente la sua porta e gli ospiti passano addirittura in vantaggio, al 20', con capitan. Il vantaggio però dura tre minuti esatti perchéprima pareggia e poi all'ultimo minuto porta i maremmani in vantaggio. Sul suono della sirena Amato non trasforma il rigore ottenuto in extremis e così si va negli spogliatoi sotto di un gol.Si torna in pista e al 13' c'è un cartellino blu per Clavel con tiro diretto chenon sbaglia. Per i biancoverdi la serata si fa sempre più complicata e al 15' gli arbitri mandano fuori con un cartellino blu per uno Gadaleta e Francesco Banini. Al 18' altro rigore fischiato da Ferrari e Molli emette dentro la pallina delGli azzurri di Sergio Silva continuano la loro risalita e restano agganciati al treno delle prime otto, obiettivo minimo del periodo. L'AFP Giovinazzo, che ormai non si nasconde più ed è pienamente consapevole delle difficoltà che sta attraversando, non porta a casa punti come era facilmente preventivabile, resta penultima e guarda già alla sfida casalinga di sabato prossimo contro il Monza, sicuramente più alla portata almeno sulla carta.