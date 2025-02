AFP Giovinazzo, sabato sera da dimenticare

Sconfitta davvero pesante per l'che ieri sera ha persocontro l'nella 18esima giornata di campionato. A pesare sicuramente una prestazione meno brillante ma anche una gestione arbitrale da parte di Ferrari e Trevisan che ha lasciato più di qualche perplessità.La partita al PalaPansini si sblocca all'11: Veludo smanaccia sulla sua testa e allontana la pallina col guantone ad un'altezza non consentita, al punto che gli arbitri concedono il rigore chetrasforma facendo passare la sfera sotto il corpo del portiere. Al 18' Tamborindegui si lancia un dribbling che attira su di sé le attenzioni difensive, lasciando liberodi raccogliere il passaggio e tirare indisturbato a rete. Tre minuti dopo, cartellino blu per l'autore del raddoppio ma Tabarelli su tiro diretto perde l'attimo.Comincia la ripresa e dopo appena 10" Colamaria, spalle alla porta, colpisce il palo con un alza e schiaccia. Al 3' è lo stessoad accorciare le distanze su assist di Cardoso. Non passa nemmeno un minuto e, posizionato al vertice dell'area, manda a vuoto Colamaria, cambia direzione, si accentra e segna. Al 5' sempre Colamaria commette un fallo da cartellino blu con la stecca larga a colpire le gambe avversarie;va in gol su tiro diretto, Colamaria continua a protestare e guadagna un cartellino rosso che mette fine al suo match. Un minuto dopo èa segnare dalla trequarti. Passano solo pochi secondi e Cardoso infila la stecca tra le gambe di Tamborindegui rimediando un cartellino blu ma questa volta il tiro diretto di Riba non entra. Al 13' un contropiede giallorosso viene finalizzato dache trova un varco tra il palo e la schiena di Veludo. Al 16' Tamborindegui frana in area su Cardoso ma Amato su rigore prende in pieno la traversa. Veludo esce ed entra Dangelico giusto in tempo per il tiro diretto, impreciso, di Riba per decimo fallo. Due minuti dopo Tamborindegui finisce a terra in area ma il rigore di Galbas viene neutralizzato da Dangelico. A 6" dalla sirena, quando ormai sembra si stia solo aspettando lo scadere del tempo e con in pista anche Dagostino e Gadaleta, Pozzato combatte circondato da tre avversari lungo la balaustra, vede tutto solo in areache non può fare a meno di metterla dentro in quello che sembra un tiro diretto.Al PalaPansini finisce 1-7 per i veneti allenati da Alessandro Bertolucci che si posizionano momentaneamente al quarto posto. L'AFP può certamente recriminare per la serie di episodi a suo sfavore ma ciò non toglie che avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare di più, come ha dimostrato di saper fare in altre occasioni. Incassata la seconda sconfitta consecutiva, urge tornare alla vittoria.