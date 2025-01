AFP Giovinazzo, inizia il girone di ritorno

I biancoverdi, già trasformati dopo il cambio di guida tecnica, si preparano ad affrontare la seconda parte della stagione con due novità che hanno entusiasmato i tifosi: l'arrivo del nazionale portoghese Xavier Cardoso e il ritorno del difensore Antonio Dagostino. Domenica scorsa è arrivata la prima battuta d'arresto dopo cinque risultati utili: a Trissino è finita 14-5 per i padroni di casa ma per 40 minuti la sfida è rimasta aperta. Alla fine i Campioni d'Inverno sono saliti in cattedra ma nella squadra ospite si sono visti aspetti positivi pur nella pesante sconfitta. L'AFP è arrivata quindi al giro di boa con 23 punti ovvero al decimo posto, l'ultimo che eviterebbe i playout.

Il CP Grosseto 1951 è invece ottavo e si è qualificato ai quarti di Coppa Italia. Una settimana fa i biancorossi hanno sofferto ma hanno battuto il Novara dopo tre sconfitte che hanno evidenziato la difficoltà nel capitalizzare le occasioni. Nel presentare l'incontro di questa sera, il tecnico Massimo Mariotti, che confessa di aver cercato di arruolare Tabarelli nel Circolo Pattinatori, ha dichiarato: «Massimo rispetto per il Giovinazzo, ma noi dobbiamo arrivare prima possibile a 26 punti, per essere sicuri di evitare i play out. Per far questo dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara ed essere più cinici delle ultime uscite».

Nella prima di campionato finì 3-3, con Amato e compagni avanti 3-1 e poi ripresi con le reti di De Oro e Saavedra. In palio ci sono punti importantissimi nella scalata verso l'obiettivo salvezza, e perché no i playoff, che accomuna le due compagini.

Prende il via il girone di ritorno del 102esimo campionato di A1 di hockey su pista. Questa sera, alle ore 20.45, l'AFP Giovinazzo sfiderà il CP Grosseto 1951 nella seconda trasferta dopo la sosta natalizia.