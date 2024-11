AFP Giovinazzo in riva al Brenta

Si chiude oggi alle ore 18.00 la quinta giornata del campionato di serie A1 di hockey su pista. In programma due partite, tra cui Hockey Bassano 1954 – AFP Giovinazzo, diretta da Rondina e Nicoletti.Per l'AFP si tratta della seconda lunga trasferta consecutiva. Otto giorni fa a Lodi i biancoverdi sono stati sconfitti 4-0; nel primo tempo sono riusciti a tenere in equilibrio il match subendo un solo gol ma nella ripresa sono arrivate altre tre reti senza riuscire a segnarne alcuna all'ex Grimalt e alla sua difesa quasi impenetrabile. Sicuramente la squadra di Marzella deve fare qualcosa in più proprio nella fase offensiva, visto che con le 7 reti messe a segno è attualmente il peggior attacco di questo inizio di stagione.Al PalaUbroker l'AFP affronta altri giallorossi, guidati quest'anno dal CT della Nazionale Alessandro Bertolucci, vincitore degli ultimi tre campionati. Nella sua squadra, costruita per classificarsi nelle prime posizioni, sono arrivati Joan Galbas e il portiere Mattia Verona, oltre a Ivo Silva, Tamborindegui e il giovane Gerard Riba. I veneti hanno Pozzato, Riba e Barbieri in uscita dall'infermeria e quindi non in grande forma. Il Bassano ha ottenuto il primo successo nella scorsa giornata e ora, con il ritrovato entusiasmo, è alla ricerca di maggiore concretezza e di continuità per risalire dalla metà classifica, con un solo gol nella differenza tra reti fatte e subite.I tifosi giovinazzesi, ma anche quelli in riva al Brenta, si aspettano una grande prestazione degli ex Amato e Veludo e, di conseguenza, una gara combattuta.