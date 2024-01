AFP Giovinazzo, il ritorno in pista è ostico

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di A1 di hockey su pista l'sarà ospite dell'I biancoverdi hanno chiuso il girone d'andata con una sola vittoria, un pareggio e ben undici sconfitte, l'ultima delle quali incassata a Sandrigo prima della sosta natalizia. Durante lo stop ha però ceduto l'ultimo posto in classifica all'Hockey Vercelli che ha comunicato il ritiro dal torneo per le insuperabili difficoltà economiche. Proprio dalla squadra piemontese, la società presieduta da Francesco Minervini ha prelevato l'esperto difensore spagnoloe l'attaccante, giovane e promettente italiano che finora ha realizzato 12 reti. C'è quindi curiosità attorno alle nuove gerarchie nella mente del mistere all'impatto che avranno i nuovi arrivati sul gioco e sui risultati.L'avversario di questa sera è sicuramente tra i peggiori possibili. L'infatti vanta la miglior difesa ed è secondo in classifica, non avendo mai perso finora ed essendo arrivato al giro di boa con otto vittorie di fila. I campioni d'Italia, vincitori anche della Supercoppa Italiana, sono i protagonisti assoluti ormai da tre anni ed MVP dello scorso campionato è stato, ora secondo in classifica marcatori alle spalle di Ambrosio. Il tecnicodovrà quasi certamente fare a meno del capitano Joao Pinto, alle prese con problemi fisici, ma potrà contare sull'esperto e prolifico innesto, l'esterno portoghese tornato ad indossare la maglia bluceleste dopo la parentesi delle due stagioni al Sandrigo e di una stagione e mezza al Vercelli, ora smantellato.All'andata, esattamente tre mesi fa, i vicentini strapazzarono l'AFP vincendo in trasferta 12-0 con ben 7 giocatori a segno. Per questa sera i tifosi giovinazzesi chiedono almeno tutt'altra prestazione alla loro squadra impegnata al Pala Dante con fischio di inizio alle ore 18.00.