AFP Giovinazzo, e se tornasse Pino Marzella?

I campionati di hockey su pista sono fermi a causa dell'emergenza Coronavirus che ha indotto il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici a decidere per l'annullamento di tutte le competizioni dell'annata 2019/20.L', come tutte le società, sta già preparando la prossima stagione sportiva col vantaggio, se così si può dire, di avere più tempo per organizzare la ripartenza. Le bocche son cucite ma, stando ai rumors che parlano di un paio di incontri già avvenuti, si starebbe pensando di ripartire da chi conosce perfettamente l'ambiente biancoverde.La dirigenza guidata dal presidente, tornato anche in panchina ad inizio febbraio dopo l'addio di Nino Caricato, vorrebbe convinceread accettare la proposta di tornare lì dove tutto ha avuto inizio.Il campione giovinazzese infatti, da giocatore è stato protagonista della magica stagione 1979-1980 conclusasi con la vittoria dello scudetto e della Coppa delle Coppe, prima di spiccare il volo verso le ricche squadre del nord.È stato anche allenatore nella sua città fino al termine della stagione 2009/10, avendo il merito di riportare il club in massima serie e nelle competizioni europee.Ora che pattini e stecche sono chiusi in magazzino, si guarda al futuro. E chissà che nel futuro dell'AFP Giovinazzo non ci sia il simbolo del suo più glorioso passato.