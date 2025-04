AFP Giovinazzo, con il Trissino si chiude la regular season

I biancoverdi arrivano a questa sfida dopo gli importanti successi contro Sandrigo e Valdagno, nonostante sia stato sfondato il tetto delle 100 reti subite. Hanno totalizzato finora 32 punti, tenendo a distanza di sicurezza le squadre sottostanti e agganciando il Monza in classifica. La squadra di Angelo Depalma, che ha ottenuto più punti a parecchi chilometri di distanza, ha un bilancio casalingo di sei pareggi e di tre vittorie e quattro pareggi che stasera proverà a bilanciare.

Di fronte avrà l''avversario più complicato perché l'Hockey Trissino, che dopo il deludente ko nello scontro al vertice con il Forte dei Marmi ha recuperato strapazzando il Novara, è matematicamente primo in classifica con 66 punti, ha il miglior attacco e la quarta difesa. Capace di inanellare anche dodici vittorie di fila, la compagine affidata in corso d'opera a Joao Pinto ha perso solo tre gare di campionato e nelle scorse settimane ha messo in bacheca anche la Coppa Italia.

L'AFP, che in questi giorni ha potuto festeggiare la convocazione di Colamaria nella Nazionale Under 23 che disputerà i Campionati Europeri in Spagna, non avendo più nulla da perdere tenterà il tutto e per tutto per provare a collocarsi all'ottavo o addirittura al settimo posto, scavalcando Monza e Sarzana.



Comunque vada, il biglietto per la partecipazione ai preliminari dei playoff scudetto e alla prossima edizione della WSE Trophy è già in tasca.

La regular season di serie A1 di hockey su pista chiude i battenti stasera alle 20.45, con tutte le gare in contemporanea.L'AFP Giovinazzo, sostenuta dal consueto calore del suo pubblico, aspetta la prima della classe, ovvero l'Hockey Trissino che all'andata ha prevalso con un pesantissimo 14-5.