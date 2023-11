AFP Giovinazzo, arrivano le sanzioni del giudice sportivo

Non si è ancora smorzata la delusione e l'irritazione di società e tifosi per quanto accaduto nell'ultima parte e dopo il fischio finale di, terminata in un clima di forte contestazione per la direzione di gara.Ieri, quattro giorni dopo il danno si è aggiunta la beffa.Ildi hockey su pista, l'avv. Gregorio Stanizzi, esaminati i documenti ufficiali redatti a fine partita dagli arbitri, ha emesso i provvedimenti disciplinari a carico di società e dirigenti.L'dovrà pagare una"per condotta antisportiva dei propri tifosi i quali negli ultimi 10 minuti di partita insultavano a più riprese il giocatore della squadra avversaria sig. Montigel Hernan. Inoltre un gruppo di tifosi durante gli ultimi 3 minuti di gara si posizionava sopra la panchina della società avversaria e insultavano a più riprese il tecnico della società ospite e il giocatore Marco Pagnini oltre a rivolgere loro sputi".per il DS"per aver proferito insulti nei confronti degli arbitri dell'incontro e per aver tentato, senza riuscirci in quanto trattenuto dai propri giocatori, di avvicinarsi con fare minaccioso, proferendo urla e minacce nei confronti dell'arbitro ausiliario sig. Giovanni Andrisani".La mano del giudice sportivo non ha risparmiato nemmeno il tecnico"per condotta antisportiva e segnatamente per aver irriso a fine gara gli arbitri dell'incontro con fare irrispettoso".Salterà dunque la trasferta di Sarzana e la gara casalinga contro il Monza.Piove sempre sul bagnato.