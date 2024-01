Academy Giovinazzo sconfitta sul campo della capolista Soccer Ruvo

L'cade sul rettangolo verde della capolistail finale) dopo un primo tempo a reti inviolate: i biancoverdi, nonostante il ko - il terzo stagionale - restano in seconda posizione, a 16 punti, ma vengono raggiunti dall'Eagles Bisceglie. La prima della classe, invece, rimane a punteggio pieno.Nel decimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, la partita fra la prima e la seconda forza del campionato è una gara dai due volti: il match, nel primo tempo, scivola via equilibrato. Entrambe le squadre si difendono bene e nessuna delle due riesce ad affondare il colpo, nonostante i tentativi di Amato, Lombardi e Derienzo. Portieri poco impegnati sui due fronti con poche occasioni degne di nota. Si va al riposo, dopo l'infortunio di Fiorentino, a reti bianche: 0-0.Al rientro in campo, la capolista riesce a prendere il pallino del gioco, a imporre la propria supremazia in campo e segna due gol in soli tre minuti, al 54' e al 57': 2-0. A seguito del doppio vantaggio i ritmi si rallentano un po', con i giovinazzesi che non riescono a reagire al doppio svantaggio.