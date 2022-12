Academy, è una domenica nera: il Trani ne fa 3 al Petrone

Un'altra brutta domenica per l', alla terza sconfitta di fila con altrettante avversarie, tutte di prima fascia, tutt'altro che morbide da affrontare. Contro il Soccer Trani, nuova battistrada del campionato (ora a +2 da Invictus Lam Modugno e Trani), è finita con un nettogià dopo la prima frazione di gara.Nel sesto turno del girone unico di Bari del torneo di Terza Categoria, sul prato verde del Petrone, la squadra del tecnicosi trova ben presto in difficoltà contro il gioco aggressivo dell'undici ospite che, al 1', è già in vantaggio: 0-1. I padroni di casa creano poco e al 15' la situazione si fa ancor più complicata, perchéil Soccer Trani raddoppia: 0-2. Il risultato non cambia, anzi, diventa ancora più rotondo in pieno recupero con il terzo gol, che al 46' colpisce ancora i biancoverdi.Il tonfo, dopo il primo tempo, è fragoroso:. Nella seconda frazione accade poco quanto nulla con i giovinazzesi che incassano la terza sconfitta consecutiva (con una media impressionante di reti subite, gdove, però, si è alzato il livello tecnico e fisico delle squadre avversarie, tutte sul podio, e certe difficoltà sono state ingigantite) e restano nella zona bassa della classifica, con, e neanche una vittoria, e con un ritardo didal terzo posto.La strada per tornare al top è ancora lunga e la prossima impresa dei vertici del club, retto da, sarà quella trasmettere all'intero ambiente, soprattutto ai giovani, la tranquillità che serve per assorbire determinati colpi. Sabato 17 dicembre, però, è in programma un'altra sfida di fuoco, a. Si gioca alle ore 14.30.