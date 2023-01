Academy, ancora una vittoria: 4-0 alla Fulgor, tripletta di Soriano

Super Soriano trascina l'al cospetto della Fulgor Molfetta al Petrone: i biancoverdi, al secondo successo di fila dopo quello sul campo della Terribile Soccer, s'impongonodominando in lungo e largo la gara e ad una sola partita dal giro di boa salgono a quota 9 punti. Adesso sono all'ottavo posto.Nel decimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, disputato sul prato artificiale del Petrone (in attesa della conclusione dei lavori al campo sportivo De Pergola di Giovinazzo), le occasioni da gol di Giancaspro e di Tedone, con quasi tutta l'Academy, che assalta, mettono a nudo la voglia di vincere dei padroni di casa. A sbloccare il punteggio, al 30', è però un rigore che, dagli undici metri, non sbaglia. 1-0, punteggio che non cambierà più sino al riposo.Il tecnico De Nichilo, nel secondo tempo, si ripresenta in campo con Depalma e De Palo (Giuseppe) e in un quarto d'ora i biancoverdi mettono in ghiaccio la sfida. Il raddoppio arriva dai piedi di, al 50', mentre il tris, tre minuti dopo, lo realizza, che si ripete al 60': 4-0 e gara chiusa. Nel corso della partita, la supremazia territoriale dei giovinazzesi è costante, mentre la reazione del fanalino di coda Fulgor è inesistente. Peccato per il rosso a Stufano a tempo scaduto.Il club del presidentefesteggia così la seconda vittoria consecutiva (la prima in casa dopo il successo di Bitonto) e continua a scalare la classifica. Nel prossimo turno, che chiuderà il girone d'andata, i biancoverdi domenica 29 gennaio andranno a fare visita alFischio d'inizio alle ore 20.00.