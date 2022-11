Academy, 1-1 ad Altamura. Due punti in tre partite per i biancoverdi

È un punto che fa felice più l', al primo pareggio esterno stagionale, che l'Avanti Altamura quello conquistato da entrambe, ieri, sotto il diluvio universale. Due gol, uno per parte, una rete annullata e diverse occasioni per gli ospiti, soprattutto dopo il vantaggio biancoverde e sul calar della ripresa. Alla fine finisceNel terzo turno del girone A del campionato di Terza Categoria, pronti, via e la formazione di mister, dopo un avvio equilibrato, punge al 15' con, 0-1. Il primo tempo è nel segno dei giovinazzesi che tengono in mano il pallino del gioco, sfornano tante occasioni da rete e hanno due enormi occasioni per raddoppiare con Tedone, poi costretto a lasciare la contesa per infortunio, e De Palma, senza fortuna. E come succede spesso arriva il pari dei locali, su punizione, al 45'. All'intervallo è 1-1.Si riparte sotto il diluvio, mentre sul campo, al limite della praticabilità, la battaglia infuria ed i toni agonistici decollano. I biancoverdi reggono bene l'urto e, nonostante la rete del pareggio arrivata a fine primo tempo, reagiscono con veemenza nella seconda metà della gara in terra murgiana: Fiorentino, in due occasioni su calcio di punizione, va vicino al bersaglio grosso - il portiere di casa respinge -, poi è Mastrapasqua, sui titoli di coda, a gonfiare la rete - sarebbe stato il gol del sorpasso, ma l'arbitro annulla.Finisce dunque, con l'Academy Giovinazzo del presidente, al secondo pareggio stagionale (due punti nelle prime tre gare), che recrimina per il gol non convalidato nel finale, ma porta a casa un punto fondamentale per il prosieguo del torneo. Domenica 27 novembre al Petrone arriva l'. Si gioca alle ore 11.30.