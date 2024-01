Zes Adriatica, i sindaci del Nord Barese a confronto

Crescita e sviluppo delle imprese locali sono stati il tema vivo dell'incontro svoltosi ieri presso l'auditorium Madonna della Rosa a Molfetta. Il comizio ha dato modo al sindaco di Molfetta e di differenti città limitrofe di fare un punto, con gli imprenditori locali, sull'attuale situazione economica dell'impresa nell'ottica della ZES adriatica Puglia-Molise., consigliere della regione Puglia e vice Presidente della Commissione Bilancio, ha evidenziato l'impellente necessità di una governance non completamente subordinata al controllo centrale di Roma. «C'è bisogno di un "lavoro a rete" che favorisca sia una collaborazione tra i sindaci e i loro comuni e di una salda alleanza volta alla sistemazione di questioni assai sentite quali, fornire un'opportunità di crescita ai giovani».Ha preso la parola seguitamenteCommissario Straordinario del Governoevidenziando la preziosa risorsa di cui Molfetta è naturalmente dotata: un porto che consente la realizzazione di una zona franca doganale in cui allocare svariate iniziative territoriali, in grado di competere col mercato internazionale tramite esportazione o importazione di merci o materie prime. «La proposta Zes (che garantisce agevolazioni fiscali ed amministrative alle imprese) è stata approvata, i lavori sono stati consegnati. Tutto ciò consentirà un notevole sviluppo economico del Mezzogiorno, in particolar maniera della ZES suddetta, l'unica al momento ad aver perimetrato un'area franca doganale».