ZES Adriatica, se ne parla il 20 marzo in Sala San Felice a Giovinazzo

Si parlerà della, e delle potenzialità economiche per Giovinazzo, lunedì 20 marzo, alle ore 18.00, nella Sala San Felice di Giovinazzo.All'incontro, organizzato dal Comune di Giovinazzo, parteciperanno il sindaco, Michele Sollecito, il commissario straordinario del Governo per la ZES Adriatica Interregionale Puglia- Molise,, e il consigliere della Regione Puglia, Saverio Tammacco. Modera la giornalista Lia Mintrone.Le Zone Economiche Speciali vengono istituite al fine di creare le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo di imprese già operanti e l'insediamento di nuove.«Siamo molto interessati al tema della Zes - dichiara il sindaco Sollecito -. Auspichiamo che il nostro territorio possa rientrare nella riperimetrazione della Zes e quindi attrarre investimenti per nuove imprese. Siamo andati in Consiglio comunale per definire un'area e per formalizzate una nostra candidatura. Di questo parleremo lunedì, alla presenza del commissario Guadagnolo, e del consigliere Tammacco che ringrazio perché è molto attento a questo tema e vicino al nostro territorio».