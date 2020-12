Xylella, focolaio in un vivaio di Canosa. In allerta il comparto olivicolo di Giovinazzo

La notizia ha destato grande preoccupazione in tutto il comparto olivicolo del nord barese e Giovinazzo non ha fatto eccezione: un focolaio di. Non più dunque solo in Salento, nel brindisino o nel sud-est barese.Adesso il batterio killer è giunto nella Bat e probabilmente ci sono altre presenze a macchia di leopardo nella nostra Area Metropolitana.Ma c'è chi cerca di riportare tutti alla cautela, comeconosciutissimo imprenditore agricolo e portavoce dell'associazione Restart, realtà che racchiude le maggiori aziende olivicole pugliesi, nata dall'esperienza dei gilet arancioni dell'agricoltura del 2019. Zeuli ha infatti affermato: «Non è il caso di allarmarsi - ha dichiarato -, ma c'è da essere seriamente preoccupati: la xylella al momento è presente in un vivaio di Canosa,Occorre immediatamente chiudere la struttura - sostiene Zeuli - e distruggere tutte le piante,. La Regione Puglia non perda nemmeno un secondo di tempo, non possiamo mettere a repentagliooccorre dare sicurezza e certezza per il futuro delle imprese».A Giovinazzo c'è apprensione negli operatori del settore e in queste giornate pre-natalizie non sono esclusi tavoli di confronto tra istituzioni e olivicoltori, al fine di prendere tutte le precauzioni del caso, onde evitare che un comparto fondamentale per la città subisca quanto accaduto in Salento negli anni scorsi.