Violento scontro fra auto e moto in via Bari, centauro in ospedale

Incidente stradale, questo pomeriggio, a Giovinazzo. Ad avere la peggio è stato un centauro: l'uomo, caduto malamente sull'asfalto, dopo un impatto con un'auto, è stato trasportato alHa riportato alcune ferite, ma le sue condizioni sono meno gravi rispetto a quanto si era temuto in un primo momento.Tutto è accaduto attorno alle ore 18.30, in via Bari, alla periferia sud della città. Lì, per la precisione all'altezza dell'intersezione con via Daconto, l'uomo alla guida di una, dopo essersi lasciato alle spalle il centro abitato, è andato a scontrarsi con unache proveniva da Santo Spirito. Lo scontro è stato particolarmente violento e il motociclista, sbalzato dalla sella, è rimasto ferito. Di sicuro, il casco l'ha riparato da conseguenze peggiori ed è rimasto lucido.Soccorso dai passanti e poi dagli operatori sanitari del, è stato trasportato al. I medici gli hanno riscontrato alcuni traumi alle mani ed agli arti inferiori: le sue condizioni, nonostante sia stato sbalzato dalla sella, non sembrano particolarmente gravi. Sarà comunque tenute sotto osservazione da parte del personale ospedaliero. Illeso, invece, il conducente dell'auto, seppur sotto shock: la sua vettura ha riportato danni evidenti su tutta la parte posteriore destra.Sul posto, per i rilievi e per regolare la viabilità per tutta la durata delle operazioni di soccorso, è intervenuta la, supportata dai. Spetterà ora agli agenti delcercare di ricostruire la dinamica, le cause e le eventuali responsabilità del sinistro stradale. Contenuti i disagi alla viabilità.