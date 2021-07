Vincenzo Ignomiriello dell'Anffas Giovinazzo laureato in sassofono

Con grande piacere condividiamo una notizia di forte carattere sociale: il traguardo raggiunto da Vincenzo Ignomiriello, un ragazzo dell'Anffas di Giovinazzo, che si è laureato in sassofono con la votazione di 110 e lode, presso il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Il trentenne, affetto da sindrome di Down, grande appassionato di musica sin da piccolo, seguito dal suo prof. Antonello Ustino, docente di sax, ha presentato, quale argomentoIl traguardo raggiunto è importante per Vincenzo che ci ha trasmesso la sua soddisfazione, noi gli abbiamo chiesto cosa si augura per il futuro. «Con le mie forze - ci ha detto- sono riuscito a dare forma alla mia passione. Ora per me si realizza un sogno perché mi piacerebbe insegnare musica nelle scuole e in ambito associativo, sia per i ragazzi normodotati che per i ragazzi con disabilità. Il mio sogno nel cassetto è quello di aprire a Giovinazzo una scuola di musica per tutti. Il mio maestro di musica potrebbe aiutarmi ad inserirmi nel campo dell'insegnamento».Vincenzo Ignomiriello ci ha raccontato com'è andata la sua seduta di laurea: «Ero molto emozionato, ho suonato un brano melodico di Georges Bizet, l'intermezzo dall'"Arlesienne", dieci minuti in cui mi sono emozionato molto. Alla fine ho ricevuto un grande applauso, mi sono commosso. Il presidente della commissione mi ha fatto i complimenti e mi ha chiesto dei progetti futuri e del mio sogno nel cassetto. Ringrazio mamma Maria Angela e papà Vito che mi hanno sempre seguito fin da piccolo, mi hanno insegnato il rispetto, l'educazione e l'amore. I miei genitori sono molto contenti per me e li ringrazio insieme a tutti i miei amici. Voglio dire a tutti i ragazzi di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, la mia tenacia sia di esempio per loro. Per portare a termine i progetti, ognuno deve metterci impegno, sacrificio e fede, così ho fatto io».Ha espresso notevole compiacimento,presidente Anffas di Giovinazzo, che ha sottolineato l'impegno profuso da Vincenzo Ignomiriello nello studio. «Se un giorno vorrà insegnare - ha affermato il presidente Lasorsa - dovrà inviare una manifestazione d'interesse per incarichi e supplenze nelle scuole pubbliche e private; mi farebbe piacere, glielo auguro anche perché, anche in questa occasione si potrà eliminare ogni tipo di discriminazione sociale».Il presidente nazionale dell'Anffas Onlus,ha inviato un suo messaggio rivolto a Vincenzo. «Apprendere che Vincenzo ha raggiunto l'ambizioso obiettivo di laurearsi in sassofono, tra l'altro con il massimo di voti, rappresenta una notizia che riempie Anffas di gioia e di orgoglio - ha fatto sapere -. Complimenti a Vincenzo, ai suoi maestri di musica, alla sua famiglia, ad Anffas Giovinazzo e agli operatori che hanno reso possibile il raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Ancora una volta è dimostrato che, quando si danno le giuste opportunità, le persone con disabilità riescono a raggiungere, come in questo caso, traguardi importanti e ambiziosi che speriamo possano essere anche motivo di stimolo per numerose altre famiglie».Intanto, in questo periodo e fino al 31 luglio, Vincenzo Ignomiriello sarà impegnato come educatore nel campo estivo "AllenaMenti" insieme con Antonellina Sterlacci. Con questa nuova ed entusiasmante esperienza, abbastanza rara nel suo genere, coordinata tra gli altri da Viviana Fasano dell'associazione Anffas di Giovinazzo, si stanno mettendo concretamente in atto, come sottolinea il presidente Lasorsa, quelle che vengono definite "buone prassi" nella direzione dell'inclusione sociale.