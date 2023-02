Via Ten. Piscitelli, Regione Puglia respinge riconversione residenziale Circolo tennis

«La Regione Puglia ha respinto la decisione presa nel 2020 dall'Amministrazione Depalma-Sollecito-Depalo con cui si voleva trasformare un'area verde della nostra città in una zona residenziale con nuovi palazzi! Nello specificoda Aree destinata a verde pubblico di quartiere (VPQ) sarebbero divenuti Zona di completamento intensivo (B2) con interventi di nuova edificazione con un indice di fabbricabilità elevatissimo (4mc/mq)».Lo scrive, in una nota in cui rimarca che «anche per la Regione Puglia in quell'area destinata a verde di quartiere devono continuare ad esserci solo impianti sportivi privati ad uso pubblico! (art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore)».«Ricorderete - insistono da PVA - che abbiamo contrastato questa scelta che mortificava le già poche aree destinate a verde pubblico di quartiere con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ricorderete che proprio questa battaglia aveva fatto guadagnare a PrimaVera Alternativa uno dei tanti strali della maggioranza: siete "sabbia negli ingranaggi" della amministrazione del "fare" dicevano!».«Oggi possiamo dire - continua la nota - che siamo felici per aver "combattuto" nelle competenti sedi, partendo dal Consiglio Comunale, questa "battaglia" a favore dei diritti di tutti i giovinazzesi. Ci auguriamo che nel nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) si tenga conto di questa precisa indicazione proveniente dalla Regione Puglia e che "non si tenti di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta".Se ciò dovesse avvenire PVA ci sarà, come ci è sempre stata: per i diritti dei tanti, contro i privilegi dei pochi!», è la conclusione.