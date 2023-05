Vertenza Network Contacts, le dichiarazioni del sindaco Sollecito

«Ieri ho partecipato alla riunione con il direttore generale di Network Contacts, riunione organizzata dal sindaco Tommaso Minervini insieme ai suoi consiglieri comunali. Presente anche il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico. Abbiamo espresso le preoccupazioni di tre comunità cittadine dinanzi ai provvedimenti dell'azienda che stanno riguardando diversi lavoratori del nostro territorio a cui va la mia vicinanza e solidarietà».Sono le dichiarazioni del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, al termine della riunione sulla questione che sta riguardando l'azienda Network Contacts.«Confidiamo che le parti coinvolte - azienda e sindacati - trovino un punto di incontro per scongiurare il peggio. Network Contacts rappresenta una realtà che negli anni ha inciso positivamente sul nostro territorio seppur muovendosi in un contesto - quello delle telecomunicazioni - che vive dentro logiche di mercato non regolamentate nel modo giusto esponendo le aziende del settore a rischi elevati in tempi ristretti. Basterebbe allargare lo sguardo oltre Molfetta per capire quanto sia difficile operare in questo settore visto che situazioni simili accadono anche altrove.Le ragioni dell'impresa devono conciliarsi in questo caso con lavoratori formati e diligenti che già in passato hanno dimostrato grande senso di responsabilità verso l'azienda. Seguiremo da vicino l'evolversi di questa vicenda nei luoghi istituzionalmente preposti (prefettura, Task Force regionale) confidando nelle buone intenzioni di tutti».