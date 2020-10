Vento forte: sradicati tanti alberi in città (FOTO)

10 foto Il vento forte sradica alberi in città

Dovrebbe terminare tra qualche ora l'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile su tutta la Puglia per forti venti meridionali, che nelle scorse ore hanno lasciato la loro scia di danni anche a Giovinazzo.Tante infattie nei parchi cittadini chiusi nel pomeriggio da un'ordinanza sindacale. L'Africo e lo scirocco prima e l'Ostro in serata hanno continuato a sferzare il litorale ed anche l'entroterra, con altri alberi spezzati o divelti sulla provinciale che porta a Terlizzi ed in alcune contrade rurali. Danni ad alcuni terrazzi di abitazioni private si registrano in quasi tutti i quartieri.Nella nostra galleria fotografica quanto successo a Levante e Ponente ed in piazza Vittorio Emanuele II negli scatti di Lucia Frascolla e Marzia Morva.«Abbiamo recuperato tutte le piante sradicate - ci ha detto il Sindacoraggiunto telefonicamente -, tranne una nei pressi del chiosco che vende gelati in piazza e nei prossimi giorni stabiliremo il da farsi». Interrogato poi sull'apertura domenicale di Villa e Parco Scianatico, nonché del cimitero comunale, il primo cittadino ha evidenziato che tale apertura dovrebbe regolarmente avvenire, ma sempreIl meteo per fortuna sembra far intravedere un miglioramento per ciò che riguarda il vento e tutto dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.Aggiornamenti come sempre dopo la mezzanotte del sabato.