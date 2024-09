Si rialzano le temperature, ma nuova allerta meteo a sera su Giovinazzo

Sarà valida sino alle ore 20 del 19 settembre 2024 la nuova allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.Allerta di colore giallo (ordinaria) per buona parte del territorio pugliese e arancione (moderata) per la zona di allerta Gargano e Tremiti.Il bollettino meteo regionale parla di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".Su Giovinazzo attese piogge anche consistenti a sera, con valori termici massimi che in giornata si alzeranno sino a 27°. Dopo le piogge serali ampie schiarite e nel fine settimana nuovo innalzamento dei valori massimi, che ad inizio prossima settimana ritoccheranno 30°.Piogge dunque consistenti a sera, secondo gli esperti, tanto da emanare allerta gialla. Vedremo se questa volta sarà davvero così.