Venti sciroccali e tempo variabile nella domenica di Giovinazzo

Temperature massime in risalita

DOMENICA 11 APRILE

Nubi sparse su Giovinazzo nella prima parte della domenica, caratterizzate da correnti moderate sud-orientali. Il mare risulterà da mosso, con moto ondoso in aumento col passare delle ore. Massime sui 19°, in netta risalita rispetto alle scorse giornate.Coperto al pomeriggio e sino a sera, quando il vento di Africo spirerà con maggiore insistenza. Umidità all'83%, mentre i valori termici si assesteranno sui 12°. Ulteriori coperture sono attese per la giornata di lunedì, quando la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 20°.SOLE - Sorge: 6:17, Tramonta: 19:29LUNA - Leva: 6:45, Cala: 19:54 - Luna crescente