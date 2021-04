Venerdì Santo senza processione. Le celebrazioni a Giovinazzo

Venerdì Santo in Morte Domini

Secondo Venerdì SantoUna tradizione inveterata che purtroppo, a causa della pandemia da Coronavirus, subirà anche quest'anno restrizioni e si limiterà alla parte prettamente liturgica.Nella giornata in cui viene commemorata la Passione e la crocifissione di Cristo, la parrocchie giovinazzesi hanno predisposto momenti di riflessione comunitaria che terranno conto di tutte le normative anti-contagio. Si ricorda chette a ricordare i momenti che hanno preceduto la crocifissione e la morte del Signore. Non suoneranno le campane per richiamare i fedeli sino alla Veglia Pasquale della notte del Sabato Santo.L'azione liturgica delsi compone essenzialmente di tre parti:- la liturgia della Parola, che è composta di diverse letture relative alla Passione e dalla solenne preghiera universale,- l'Adorazione della santa Croce;- la distribuzione della Comunione consacrata il giorno precedente, nella messa vespertina in Cena Domini del Giovedì santo, in cui si ricorda l'ultima cena del Signore con i discepoli e il tradimento di Giuda.Di seguito vi proponiamo il programma delle parrocchie giovinazzesi per questa giornata.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutine comunitarieOre 18.00 - Inizio della Novena alla Divina MisericordiaOre 18,30 - Azione LiturgicaOre 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e Lodi mattutine nella chiesa detta "del Carminiello"Ore 18.30 - Celebrazione della Passione del Signore in San DomenicoOre 9.00 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutineOre 18.30 - Commemorazione della Passione e Morte di GesùOre 9.00 - Lodi mattutineOre 18.30 - Commemorazione Morte di GesùOre 18.30 - Adorazione della CroceOre 7.30 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutineOre 18.30 - Celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo