Venerdì 7 agosto il secondo appuntamento con "L'arte ci unisce" dal vivo

, nata sotto forma di rubrica culturale curata dae pubblicata dal nostrodurante i mesi di lockdown, si ripresenta nella seconda serata dal vivo, che si terràa partire dalle ore 20.30 nell'atrio intitolato ad Andrea Martinelli dell' Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, grazie alla disponibilità diDelegato alla promozione culturale dello storico immobile per la Città Metropolitana di Bari.In questo secondo appuntamento, gli artisti ospiti sarannoLa serata-spettacolo in cui tutti si esibiranno rigorosamente dal vivo, nasce con il Patrocinio della Città Metropolitana di Bari, della Città di Giovinazzo-Assessorato alla Cultura, dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo ed è una esclusiva Viva Network. L'organizzazione nelle scorse ore ha voluto ringraziare tutti gli artisti che hanno dato la disponibilità a partecipare e lo hanno fatto i, sia per la serata del 26 giugno che per quella del 7 agosto.Per seguire la serata si potrà accedere solo con invito che si può ricevere gratuitamente, all'ingresso dell'Istituto Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 20.00 della serata di venerdì 7 agosto, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'ingresso per invito è dovuto al rispetto delle misure di distanziamento fisico, con numero limitato dei posti a sedere nel rispetto delle disposizioni di legge.